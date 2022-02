Street Fighter 6 : tout ce que l'on sait sur SF6

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Street Fighter 6 est en route - nous avons attendu longtemps des nouvelles sur la suite de l'une des franchises les plus célèbres du jeu, et maintenant nous savons qu'une nouvelle entrée principale arrivera bientôt.

Cela dit, les détails fermes sont encore très minces sur le terrain, nous avons donc rassemblé toutes les informations clés pour vous ici.

La première bande-annonce de Street Fighter 6 a été révélée en février 2021 après que Capcom a publié un mystérieux compte à rebours quelques jours plus tôt, et vous pouvez la voir ci-dessous.

Cela ne nous donne pas grand-chose pour continuer et est entièrement CGI d'après ce que nous pouvons dire, mais offre un logo pour le jeu, ce qui est un changement majeur en termes de style par rapport aux titres précédents. Il a déjà fait l'objet de pas mal de moqueries en ligne.

En ce qui concerne la date de sortie, nous n'obtenons aucune information de la bande-annonce et nous serions donc vraiment surpris si le jeu se dirigeait vers une sortie en 2022 à ce stade. Une date de 2023 est beaucoup plus probable, bien que compte tenu du manque de séquences de gameplay, même cela pourrait être optimiste.

Une fuite majeure des plans de Capcom à la fin de 2020 a écrit le jeu pour une date de sortie au troisième trimestre 2022, et c'est au moins quelque chose à continuer.

Encore une fois, il n'y a pas de mot officiel sur les plates-formes sur lesquelles le jeu arrivera, mais nous nous attendons à ce que Street Fighter 6 soit très probablement une version multiplateforme. Cela le verrait sortir principalement pour PS5, Xbox Series X et S et PC, mais également apparaître sous une forme moins attrayante graphiquement sur Xbox One et PS4.

Après tout, les jeux de combat sont tous une question de fréquence d'images et de précision, il n'est donc pas trop difficile de réduire les paramètres au minimum et de s'assurer que le jeu est disponible pour le public le plus large possible lors de son lancement.

L'histoire est un peu un mot vague lorsqu'elle est appliquée à Street Fighter, qui a une tradition et une trame de fond pour ses personnages, mais ne se concentre généralement pas trop sur les campagnes et les modes d'histoire, par rapport à certaines des alternatives les plus mélodramatiques du jeu de combat. scène.

Nous nous attendons à ce que cela continue d'être le cas, mais il y aura probablement encore une forme de mode solo qui vous permettra d'essayer différents combattants et styles. Quelque chose comme le mode Spirits de Super Smash Bros. Ultimate pourrait être une excellente idée, vous permettant d'essayer une vaste gamme d'étapes et d'approches.

Nous connaissons au moins deux membres de la liste finale du jeu - le combattant classique Ryu et le personnage DLC Luke sont les deux qui s'affrontent dans la première bande-annonce du jeu. Vous pouvez parier que d'autres piliers de la série comme Chun-Li seront également là.

Plus de nouvelles de Street Fighter 6 à venir à l'été 2022. – Capcom Europe (@CapcomEurope) 21 février 2022

Nous devrons attendre jusqu'à l'été 2022 pour plus de nouvelles sur le jeu, selon le Tweet ci-dessus de Capcom, alors assurez-vous de garder un œil sur pour plus d'informations.

Écrit par Max Freeman-Mills.