Capcom annonce que Street Fighter 6 est en route

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Capcom a taquiné les fans avec un compte à rebours énigmatique avant d'annoncer enfin le dernier entrant dans la franchise Street Fighter .

Cela fait 6 ans depuis le lancement de Street Fighter 5, qui a eu un accueil mitigé au lancement mais a été bien mieux accueilli après des mises à jour comme son édition Arcade et Champion Edition.

L'annonce a suivi la fin du tournoi Pro Tour de Capcom pour Street Fighter 5, laissant entendre que l' esport sera un domaine prioritaire pour le nouveau jeu.

Nous avons eu droit à une bande-annonce mais malheureusement, aucun gameplay n'a été montré.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Au lieu de cela, nous avons vu Ryu et Luke s'affronter avec une fidélité plus élevée que jamais auparavant - des muscles ondulants et des gouttelettes de sueur en abondance.

Le style caricatural caractéristique transparaît, mais nous pouvons certainement nous attendre à un changement radical des visuels par rapport au cinquième jeu.

Il n'y a pas grand-chose que nous puissions dire à partir du peu d'informations fournies, mais Capcom promet plus de détails cet été.

Capcom Fighting Collection rassemble 10 combattants classiques avec Online Rollback Netcode, à venir le 24 juin 2022 !



Darkstalkers (les cinq jeux !)

Super Gem Fighter Mini Mix

Super Puzzle Fighter II Turbo

Terre rouge

... et plus!



https://t.co/prOT8yT6Xz pic.twitter.com/7HbE8nt1G0 – Combattant de rue (@StreetFighter) 21 février 2022

Entre-temps, Capcom a également annoncé un nouveau jeu de compilation, Capcom Fighting Collection, qui propose dix jeux de combat classiques. La collection sera lancée le 24 juin sur PC, PS4 , XBOX et Nintendo Switch .

Écrit par Luke Baker.