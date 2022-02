Mise à niveau Cyberpunk 2077 PS5 et Xbox Series X/S disponible maintenant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le patch de nouvelle génération tant attendu pour Cyberpunk 2077 est maintenant disponible.

Le patch 1.5 a été publié pour toutes les versions du jeu, ajoutant plusieurs nouvelles options et améliorations à tous les niveaux, mais les propriétaires de PlayStation 5 et Xbox Series X/S obtiennent les éditions natives promises depuis plus d'un an.

Les améliorations pour la nouvelle génération incluent deux modes visuels - l'un avec le lancer de rayons, l'autre qui favorise les performances.

Le mode de lancer de rayons offre des ombres locales à lancer de rayons, une résolution 4K sur PS5 et Xbox Series X, mais fonctionne à 30 images par seconde. Le mode performance fonctionne également à une résolution 4K, mais sacrifie le lancer de rayons pour un gameplay à 60 ips.

Vous obtenez des améliorations de la qualité visuelle quel que soit le mode.

Les propriétaires de Xbox Series S n'obtiennent qu'un seul mode graphique, qui fonctionne à 1440p 30fps sans lancer de rayons. Les mêmes améliorations visuelles s'appliquent cependant.

Les propriétaires de PS5 bénéficient également des fonctionnalités du contrôleur DualSense et de la prise en charge de l'audio 3D (la prise en charge des écouteurs spatiaux a déjà été ajoutée à la Xbox).

D'autres améliorations incluent de nouvelles armes, de nouveaux appartements que vous pouvez acheter dans le jeu, la possibilité de changer votre apparence dans le miroir, de nombreux ajustements de gameplay et un système d'IA bien amélioré pour les gens dans la rue.

Vous pouvez voir un journal des modifications complet sur la page de support de CD Projekt Red pour le patch 1.5 .

Cyberpunk 2077 sur PS5 et Xbox Series X/S est une mise à jour gratuite pour la version PS4 ou Xbox One respective. Vous pouvez donc acheter les éditions de dernière génération et obtenir la mise à niveau sans frais supplémentaires.

Écrit par Rik Henderson.