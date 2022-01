Valve lancera enfin le Steam Deck en février

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Valve a annoncé qu'il commencera à expédier sa très attendue console portable Steam Deck le mois prochain.

Selon le blog de l'entreprise et un tweet , Steam Deck sera mis en vente à partir du 25 février 2022. Les clients qui ont des réservations recevront une notification par e-mail ce jour-là, et ils auront trois jours pour passer une commande. Les e-mails seront envoyés dans le même ordre que celui dans lequel les réservations ont été effectuées, et vous ne pourrez acheter que le modèle Steam Deck que vous avez réservé à l'origine. Valve publiera de nouveaux lots chaque semaine pour ceux qui ont obtenu une réservation.

Steam Deck sort le 25 février 2022 ! https://t.co/6WKynbibkv pic.twitter.com/Un54Jwdq1H – Vapeur (@Steam) 26 janvier 2022

Votre acompte de réservation sera appliqué et les frais d'expédition sont inclus, a déclaré Valve. Les commandes passées le 25 commenceront à être expédiées le 28.

Gardez à l'esprit que Valve a annoncé pour la première fois Steam Deck en juillet 2021, avec la promesse qu'il commencerait à être expédié en décembre. Valve a finalement retardé sa date de sortie de deux mois en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement. Mais il semble maintenant que ce soit le seul et unique retard. Valve vous permet également de réserver le Steam Deck pour 5 $.

Cependant, si vous réservez maintenant, la page de commande indique actuellement que vous pouvez vous attendre à ce qu'elle arrive "après le deuxième trimestre 2022".

Écrit par Maggie Tillman.