PUBG désormais gratuit sur toutes les plateformes

(Pocket-lint) - PUBG: Battlegrounds est désormais officiellement gratuit pour jouer sur toutes les plateformes, en supprimant son prix d'entrée pour s'assurer que tout le monde peut essayer le jeu à succès Battle Royale sans avoir à payer quoi que ce soit pour le privilège.

Bien que le jeu ait parfois été sur Xbox Game Pass et autres, le rendant disponible pour jouer à faible coût ou sans frais, il s'agit d'un changement majeur pour lui dans l'ensemble, et pourrait potentiellement le voir atteindre un public plus large que jamais, même malgré son énorme popularité à son apogée.

Avec un rythme tactique plus ralenti, il offre une alternative aux jeux de bataille royale plus bourrés d'action et de gung-ho comme Call of Duty: Warzone et Apex Legends, donc il pourrait bien y avoir encore un grand créneau à remplir maintenant que les joueurs sur console peuvent y accéder plus facilement.

Les développeurs ont cependant adopté une approche intéressante pour la superposition d'un niveau premium, en limitant le jeu classé à ceux qui achètent une mise à niveau de compte unique pour accéder à Battlegrounds Plus, qui coûte 12,99 $ et apporte également des mises à niveau XP et des éléments de jeu.

C'est un moyen de dissuasion contre la triche dans les modes classés, apparemment, et a incité certains joueurs de Warzone à demander à Raven Software d'adopter la même approche pour le titre Call of Duty (quelque chose que nous ne pouvons pas voir se produire de si tôt).

Vous pouvez télécharger PUBG gratuitement sur consoles et PC maintenant, alors assurez-vous de le télécharger si vous n'avez jamais essayé de sécuriser votre propre moment Winner, Winner, Chicken Dinner.

Écrit par Max Freeman-Mills.