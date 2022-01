Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mad Catz a une histoire de 30 ans dans la fabrication de périphériques de jeu, en fabriquant tout, de ce contrôleur que vous remettriez toujours à votre jeune frère aux souris de jeu ultra-premium. La marque ne montre aucun signe de ralentissement et a dévoilé une ribambelle de nouveaux périphériques au CES 2022 .

Le clavier mécanique STRIKE 6 a une disposition à 60% pour économiser de l'espace sur votre bureau et chaque interrupteur à clé peut être remplacé à chaud pour correspondre à vos préférences. Comme c'est obligatoire avec les claviers de jeu , l'appareil est doté d'un éclairage LED RVB avec 26 effets préprogrammés ainsi qu'une synchronisation audio.

Les PILOT 3 et 5 sont des casques inspirés de l'aviation, vous savez, le type qu'un pilote pourrait porter. Les casques sont filaires et disposent de haut-parleurs de 50 mm et d'écouteurs en mousse à mémoire de forme. La variante PILOT 5 a un son virtuel 7.1 conçu pour la conscience spatiale et la précision de la position dans les jeux .

Mad Catz a dévoilé une nouvelle manette, la CAT 9, qui fonctionne avec PC , Nintendo Switch , Android et iOS . Celui-ci a une coque transparente qui nous remplit de nostalgie, ça rappelle beaucoup les produits Mad Catz avec lesquels nous avons grandi. Le contrôleur dispose d'un capteur de mouvement à 6 axes, de boutons macro programmables, d'un mode turbo et, bien sûr, d'un éclairage RVB.

Le nouveau bâton de combat TE 3 est sans doute le plus excitant du groupe. Les bâtons de combat Mad Catz sont très appréciés dans la communauté des jeux de combat et cela fait longtemps que nous n'en avons pas vu de nouveau.

Le nouveau modèle comporte des attaches de bandoulière et un rangement intégré pour une portabilité améliorée. Les boutons classiques de Sanwa Deshi sont utilisés pour offrir une expérience d'arcade authentique. Le TE 3 est compatible avec PC, Xbox , PS4 et PS5 . Un pavé tactile et un bouton de partage ont été ajoutés pour une meilleure expérience de la console ainsi que plus de macros et de modes turbo - bien que nous ne soyons pas sûrs que quelqu'un les ait jamais utilisés, en dehors de l'athlétisme.