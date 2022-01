Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HyperX a annoncé son premier contrôleur de jeux sans fil dédié.

Le contrôleur de jeu sans fil HyperX Clutch est conçu principalement pour Android, mais peut également être utilisé sur un PC via un câble USB inclus.

Il est livré avec une disposition de boutons familière et une forme de style Xbox, ainsi qu'un bouton turbo à utiliser dans certains jeux. Des poignées texturées et un clip mobile sont inclus dans la boîte, vous pouvez donc l'utiliser avec votre téléphone Android pour les jeux en nuage et autres.

Là où c'est un peu différent de nombreux pairs Bluetooth, c'est qu'il peut également être connecté à votre téléphone Android via le Wi-Fi 2,4 GHz, ce qui réduit la latence dans le processus. C'est pratique si vous diffusez un jeu Xbox Game Pass sur des données mobiles, par exemple, et que vous voulez le moins de décalage de contrôleur possible.

Il dispose également d'une connectivité Bluetooth 4.2 pour faire bonne mesure de toute façon.

L'embrayage HyperX a une batterie rechargeable qui promet jusqu'à 19 heures d'autonomie sur une seule charge.

Le casque de jeu sans fil HyperX Cloud Alpha a également été annoncé dans le cadre de la gamme d'accessoires CES de la société. La marque affirme qu'il peut durer jusqu'à 300 heures avec une seule charge de batterie et est livré avec un pilote dynamique de 50 mm dans chaque oreille.

Le prix commence à 49,99 $ pour le contrôleur, 199,99 $ pour le casque. Les deux seront disponibles ce trimestre aux États-Unis. La disponibilité mondiale et les prix n'ont pas encore été annoncés.