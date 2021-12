Fall Guys sur Switch et Xbox a été retardé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fall Guys saison 6: Party Spectacular est arrivé, malheureusement, il semble que les invitations de Microsoft et Nintendo aient été perdues dans la publication.

Initialement censés arriver lété dernier, Fall Guys for the Switch et Xbox ont été à nouveau repoussés, désormais prévus pour 2022.

La nouvelle provient dun article de blog de Mediatonic qui déclare "Nous savons que tout le monde est enthousiasmé par larrivée de Fall Guys sur Nintendo Switch et Xbox, avec raison", poursuit-il. "Il y a eu beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux reliant ces nouvelles versions de console à la saison 6 et nous tenons à préciser que ce nest pas le cas afin que personne ne soit confus à la recherche du jeu sur ces plateformes. Merci dêtre patient avec nous, cest lune de nos priorités absolues dans le développement actif et nous avons hâte de partager plus de détails avec vous en 2022."

Triste nouvelle pour les joueurs potentiels sur ces plates-formes, mais pour les utilisateurs de Playstation et de PC, les choses saméliorent, car la saison 6 apporte un tas de nouveaux contenus à découvrir.

La nouvelle mise à jour apporte de nouveaux niveaux et obstacles comme vous pouvez vous y attendre. De plus, il débloque la progression multiplateforme pour tous les joueurs avec des comptes de jeux Epic, très pratique pour ceux qui aiment basculer entre les jeux Playstation et PC.

De nouveaux costumes basés sur Jin Sakai de Ghost of Tsushima sont également disponibles à débloquer. Ainsi que des événements à durée limitée avec plus de prix à débloquer, le premier étant un costume de Sackboy, le favori de Playstation.