(Pocket-lint) - CD Projekt Red a confirmé que la mise à niveau de nouvelle génération tant attendue pour Cyberpunk 2077 sera disponible à partir du premier trimestre 2022.

Il sera suivi du remaster de nouvelle génération de The Witcher 3: Wild Hunt , qui sera disponible à partir du deuxième trimestre.

Tout en rendant compte de ses derniers résultats financiers, le studio a déclaré que les deux mises à niveau étaient "en bonne voie pour atteindre leurs dates cibles".

Cyberpunk 2077 surPS5 et Xbox Series X /S sera une mise à niveau gratuite pour tous ceux qui ont acheté une copie des éditions respectives PS4 et Xbox One. Sa sortie était initialement prévue cette année, mais a été naturellement retardée compte tenu du nombre de bogues et de pannes des versions de dernière génération au lancement.

La dernière chose que CD Projekt Red pouvait se permettre était de répéter lerreur pour la prochaine génération.

Le remaster de Witcher 3 est développé hors de la maison - chez Sabre Interactive, le studio derrière le superbe port Nintendo Switch. Il intégrera tous les DLC publiés ainsi que du nouveau contenu basé sur la série télévisée Netflix.

Il sera également disponible sous forme de mise à jour gratuite pour ceux qui possèdent le jeu sur PS4 et Xbox One (ainsi que sur PC), mais les versions autonomes PS5, Xbox Series X/S et PC mises à niveau seront également disponibles à lachat.

