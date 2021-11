Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Autre mauvaise nouvelle pour les consoles portables suite au retard du Steam Deck de Valve, la console Playdate farfelue à manivelle sera également retardée jusquen 2022.

Initialement prévu pour atterrir avec les clients en précommande fin 2021, des problèmes avec le processeur et la batterie ont entraîné un retard.

Dans un message envoyé aux clients en précommande, Panic a déclaré quaprès avoir testé ses 5000 premières unités, "nous nous sommes rapidement inquiétés du fait que certaines dentre elles ne nous donnaient pas la durée de vie de la batterie à laquelle nous nous attendions".

"La batterie de Playdate est conçue pour durer très longtemps et être toujours prête pour vous, même si elle nest pas utilisée pendant un certain temps. Mais ce nétait pas le cas. En fait, nous avons trouvé un certain nombre dunités avec des batteries si épuisées que Playdate ne sallume pas du tout - et na pas pu être chargée. Cest le pire des cas de batterie. "

Si cela ne suffisait pas, la pénurie de puces a également fait son apparition. Cela signifie que le processeur dorigine prévu pour la Playdate nétait plus disponible, forçant un changement vers un processeur plus facilement disponible et, à son tour, une refonte de la carte de circuit imprimé pour ladapter.

Panic assure à ses clients en précommande que leur place dans la file dattente na pas changé. Il sattend à ce que les 20 000 premières commandes soient exécutées au début de 2022, avec des commandes de 20 000 à 50 000 atterrissant au second semestre 2022.

Vous pouvez en savoir plus sur la console Playdate sur le site officiel ici .

