PUBG: lancement de New State, promettant une expérience de bataille royale de nouvelle génération

(Pocket-lint) - Le suivi de longue date de PUBG Mobile a été lancé. Appelé PUBG: New State , les créateurs de Krafton promettent de faire vivre lexpérience au-delà de tout ce qui a encore été vu dans un jeu de bataille royale mobile.

Le jeu constitue le prochain chapitre de lhistoire de PUBG. Basé autour dune ville appelée Troi, le gameplay est essentiellement le même que les autres jeux de bataille royale, une bataille pour survivre, rassemblant tout léquipement dont vous aurez besoin après le parachutage sur la carte, avec loffre de jeu en solo ou en équipe.

Visuellement, depuis le peu de temps que nous avons déjà passé à jouer au jeu, il est plus avancé graphiquement que PUBG Mobile , mais immédiatement familier, avec une interface utilisateur et un gameplay qui sont à peu près les mêmes quavant.

Le jeu se déroule en 2051 et cest ainsi quil vise à se différencier de loriginal, en mélangeant des éléments futuristes pour pimenter le gameplay, mais vous seriez pardonné de lappeler PUBG Mobile 2, car il se sent à peu près la même chose - vous pouvez obtenez même la carte Erangel classique, larène de jeu principale du premier jeu.

Compte tenu de la popularité de PUBG Mobile, New State a déjà suscité un énorme intérêt, dont 55 millions de pré-inscriptions et son lancement aujourdhui sur Android et iOS , à léchelle mondiale, verra sûrement un afflux énorme de joueurs.

La grande question sera de savoir si les joueurs sont attirés par cette nouvelle version de PUBG ou sils préfèrent les terrains familiers de PUBG Mobile. Bien sûr, il sagit en grande partie dune riposte contre Call of Duty Mobile , qui continue de faire évoluer sa propre option de bataille royale.

Ceux qui ont déjà joué à PUBG Mobile seront immédiatement familiarisés avec loffre New State ; Reste à voir exactement comment léquilibre de lattrait entre ces deux titres se déroulera au cours des prochains mois.

