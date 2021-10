Liverpool et PUBG Mobile sassocient pour proposer des kits en jeu

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Classez celui-ci sous "partenariats que nous navons pas vu venir" - Liverpool FC et PUBG Mobile se sont associés pour proposer des kits de jeu aux joueurs qui terminent les défis à partir de la mi-novembre.

Cela signifie que du 12 novembre au 20 décembre, une fenêtre assez généreuse, vous pourrez vous connecter et essayer des « tenues de marque LFC » aux côtés dautres cosmétiques.

Maintenant, nous espérons que cela signifie des kits de football, mais le libellé laisse suffisamment dambiguïté pour nous faire hésiter un peu – il nest donc pas encore clair si vous pourrez courir dans un maillot de Liverpool avec le meilleur joueur du monde, Mo Salah. , blasonné sur votre dos.

Quoi quil en soit, cest une tournure intéressante dans la bataille continue pour la pertinence culturelle des batailles royales sur toutes les plateformes. Fortnite conquiert tout, bien sûr, avec ses liens à gauche, à droite et au centre, et Call of Duty essaie de plus en plus de rivaliser avec un récent partenariat Scream.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Le sport est un domaine immense et relativement encore relativement inexploité, il sera donc curieux de voir si dautres équipes suivront le sillage considérable de Liverpool dans les mois à venir. Nous devrons attendre, en attendant, pour savoir exactement quels sont les objets que vous pouvez débloquer dans PUBG Mobile à cette occasion.