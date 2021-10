PUBG New State sera officiellement lancé le 11 novembre 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Krafton a confirmé que PUBG New State sera officiellement lancé le 11 novembre, lorsque les joueurs du monde entier pourront jouer au dernier titre de la série PUBG.

PUBG New State a été initialement annoncé en février 2021 et il y a eu 50 millions de pré-enregistrements sur des appareils Android et iOS – Krafton confirmant que ces enregistrements étaient répartis dans le monde entier.

Le nouveau jeu exploite PUBG IP. Cest un jeu de bataille royale, se déroulant dans le monde PUBG en 2051 et basé sur une toute nouvelle carte appelée Troi.

Le but du jeu est dêtre la bataille royale ultime, promettant des graphismes de nouvelle génération et une nouvelle physique de jeu, tirant le meilleur parti du dernier matériel mobile, mais prenant également en charge les téléphones plus anciens, afin que tout le monde puisse jouer.

Il prendra en charge liPhone 6S et les téléphones plus récents, ou les appareils Android avec 2 Go de RAM ou plus - avec Krafton disant quil fonctionnera sur les appareils du Samsung Galaxy S7.

Le gameplay promet dêtre plus proche du type de jeu de tir que vous obtiendrez dans la version PC de Battlegrounds et daller au-delà de ce que vous trouverez dans PUBG Mobile . Bien que les jeux soient clairement liés, New State est une évolution et une avancée du monde PUBG.

En effet, il y aura beaucoup de liens entre les deux titres, y compris la carte Erangel - un classique de PUBG - bien quelle apparaîtra dans un état détruit et évoluera lentement vers une version New State dErangel grâce aux mises à jour.

Il y a quelques caractéristiques uniques de PUBG New State qui le différencieront de PUBG Mobile. Il y aura accès à des drones avec diverses fonctions, y compris des drones de ravitaillement.

Vous pourrez récupérer des crédits de drones sur la carte pour appeler les fournitures dont vous pourriez avoir besoin dans le jeu.

Cela laisse les fusées éclairantes libres de faire autre chose - dans New State, elles peuvent appeler des renforts pour votre équipe. Si un joueur est tué dans le jeu, vous pourrez le rappeler à laide dune fusée verte.

Vous pourrez également recruter dans le jeu. Si vous avez une place dans votre équipe, vous pourrez recruter dautres joueurs. Il existe donc des mécanismes de jeu uniques à PUBG New State pour laider à se démarquer de PUBG Mobile.

Après 8 mois de teasing, cest super davoir enfin une date pour le nouveau titre. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de tous les développements de ce qui vise à être le jeu de bataille royale le plus avancé sur mobile.