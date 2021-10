Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sa suite nest peut-être que dans quelques mois, apparaissant en février 2022, mais loriginal Dying Light vient dapparaître sur une nouvelle plate-forme, des années après sa sortie. Le jeu est désormais disponible sur Nintendo Switch.

Ou, du moins, il est disponible dans certaines régions - Techland a admis quil avait des problèmes pour obtenir la version numérique du jeu répertoriée sur leShop en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et un employé de Techland a expliqué pourquoi sur Reddit .

Cest parce que leShop est enregistré en Allemagne par Nintendo, un pays où le jeu original a été interdit de sortie en raison de sa violence. Cela retarde les choses dans le monde entier (mais pas aux États-Unis, où un eShop séparé fonctionne).

Cela dit, en dehors de lAllemagne, vous pouvez acheter la version physique du jeu sans aucun problème, vous ne devriez donc pas être trop coincé si vous êtes désespéré de jouer. Le port est également très impressionnant, réduisant ce qui était un beau jeu sur PS4 et Xbox One pour fonctionner sur le plus petit kit de Nintendo.

Il a apparemment fait un travail honorable en maintenant une résolution et une fréquence dimages jouables, rejoignant les rangs dautres ports Switch impressionnants comme The Witcher 3 et Doom.

