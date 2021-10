Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Acheter des jeux peut sembler une corvée de nos jours, notamment parce que si vous avez adopté le style de vie numérique et que vous souhaitez vous débarrasser des disques, vous pouvez souvent vous retrouver à payer le prix maximum absolu si un jeu est même relativement nouveau.

Cest là quintervient Gamivo , une grande vitrine numérique spécialisée dans les clés de téléchargement pour les jeux, donc si vous êtes un joueur et que vous abandonnez lidée de collecter de plus en plus de disques, cela pourrait être parfait pour vous. Découvrez ci-dessous comment tout cela fonctionne.

La clé du fonctionnement de Gamivo est quil vend des clés de jeux, plutôt que le jeu lui-même. Cela signifie que vous achetez un code pour déverrouiller le jeu sur votre compte, cest pourquoi cest souvent beaucoup moins cher que dacheter directement sur le PlayStation Store ou lEpic Games Store.

Tous les achats sont effectués auprès de fournisseurs de paiement de confiance tels que PayPal, et Gamivo est basé dans lUE. Vous navez quà vérifier, obtenir votre clé, lajouter à votre compte et vous pouvez installer le jeu à succès que vous avez décidé dopter.

La liste des jeux proposés via Gamivo est tout simplement géniale - cest une large gamme et sadresse à tous les genres et à tous les goûts, y compris les jeux qui viennent tout juste de sortir, et même les précommandes pour vous assurer que vous obtenez votre code le plus tôt possible.

Cela signifie que vous navez pas à vous inquiéter si votre série préférée vient de sortir un nouveau hit, car elle sera déjà sur Gamivo et sera probablement moins chère que vous ne pouvez la trouver ailleurs. De plus, vous pouvez étendre votre bibliothèque numérique de titres sans ramasser de disques volumineux et leurs boîtes, ce qui est certainement la voie à suivre pour la plupart des joueurs.

Pour prendre un jeu comme un bon exemple, quen est-il de FIFA 22, le dernier-né de lénorme franchise dEA Sports ? Cest une excellente édition de la série, avec un nouveau système Hypermotion qui permet des transitions plus fluides et des animations réalistes sur les consoles de nouvelle génération, ainsi que des gardiens bien meilleurs quils ne lont jamais été.

Il vient tout juste de sortir, mais sur Gamivo, vous pouvez vous procurer FIFA 22 pour seulement 41,08 £, un excellent prix pour un jeu aussi populaire et nouveau. Si vous pensez à la façon dont cela pourrait sappliquer à dautres lancements énormes comme Call of Duty: Vanguard et Battlefield 2042, vous verrez combien dargent vous pourriez économiser rapidement.

Si vous êtes vraiment impressionné par le système de Gamivo et que vous souhaitez en profiter au maximum, vous pouvez devenir membre Smart. Pour seulement 1,99 € par mois, vous bénéficierez de remises mensuelles et quotidiennes allant jusquà 20 % sur les jeux, dune assistance prioritaire par chat du service client, dune priorité de précommande pour les derniers jeux et dune couverture dans le cadre du programme de protection client pour garantir votre expérience est totalement premium.

Même sans Gamivo Smart, vous constaterez presque certainement que Gamivo fonctionne à merveille et permet déconomiser de largent très facilement sur les jeux numériques pour votre PC ou votre console - assurez-vous de le vérifier bientôt !