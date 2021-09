Un nouveau jeu PUBG serait construit sur Unreal Engine 5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - À moins que vous ne lexécutiez sur un PC haut de gamme, il y a toujours eu un mot qui peut assez décrire comment PUBG fonctionne sur la plupart du matériel - janky. Son moteur nest tout simplement pas la bête la plus adaptable ou évolutive.

Cest pourquoi il est tout à fait logique de voir des rumeurs tourbillonner selon lesquelles une prochaine sortie de console et de PC dans lunivers PUBG pourrait abandonner complètement le moteur et passer à lUnreal Engine 5.

Diverses fuites indiquent une refonte du jeu tel quil est, plutôt quune suite complète, et il changera apparemment de moteur pour faciliter les choses - ceci est basé sur une offre demploi chez le développeur, spécifiquement pour travailler sur un projet Unreal Engine .

NOUVEAU jeu PUBG UE5 :



Lembauche de PUBG Amsterdam pour créer un nouveau jeu AAA Unreal Engine 5 "UNANNONCED PROJECT".



Un projet PUBG2 de mise à niveau vers UE5 a été discuté il y a quelques mois via des sources internes.



De plus, daprès la récente fuite de diff chez Nvidia, nous savons quil existe un jeu WIP Krafton appelé "X1". pic.twitter.com/oQKuyN3NQ1 – PlayerIGN (@PlayerIGN) 22 septembre 2021

Maintenant, cest loin dêtre la confirmation quune nouvelle version du jeu arrive, mais il ny a quun nombre limité de possibilités à examiner au-delà de jeux complètement nouveaux.

Krafton na clairement pas peur de faire bouger les choses non plus, étant donné la sortie prochaine de PUBG New State pour donner au côté mobile une mise à jour copieuse.