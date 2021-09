Dying Light 2 retardé pour toutes les bonnes raisons

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dying Light 2 a été retardé. Techland a pris la décision difficile de déplacer la date de sortie de la suite à février 2022 pour permettre une période de test de jeu plus longue et plus approfondie.

Quiconque a déclenché Cyberpunk 2077 le premier jour comprendra quun jeu si médiatisé et dune telle ampleur sera scruté de près dès le début. Et aura probablement vu les retombées quand une litanie de bogues et de problèmes graphiques ont été découverts. Techland ne veut pas faire la même erreur.

Le développeur a envoyé une déclaration à Pocket-lint (et a posté la même chose sur Twitter) : "Le jeu est terminé et nous le testons actuellement. Cest de loin le projet le plus grand et le plus ambitieux que nous ayons jamais réalisé. Malheureusement, nous avons réalisé pour que nous puissions amener le jeu au niveau que nous envisageons, nous avons besoin de plus de temps pour le peaufiner et loptimiser », dit-il.

"Cest pourquoi nous avons décidé de déplacer la date de sortie au 4 février 2022."

Mise à jour concernant la date de sortie. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X – Dying Light (@DyingLightGame) 14 septembre 2021

Dying Light 2 est beaucoup plus grand que le titre original de zombie parkour à la première personne, avec une vaste ville du monde ouvert à explorer et de multiples récits qui changent et changent en fonction de vos actions. Tester chaque recoin, recoin et résultat est sans aucun doute une tâche ardue.

Cest pourquoi cela ne nous dérange pas dattendre un peu plus longtemps. Jespère que vous non plus.