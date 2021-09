Cyberpunk 2077 de nouvelle génération pourrait sortir dici la fin de 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red a révélé quil prévoyait de publier des mises à niveau de nouvelle génération pour Cyberpunk 2077 d ici la fin de 2021.

La société travaille sur des mises à jour pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X depuis un certain temps déjà, mais a maintenant donné une date cible plus ferme pour la sortie de "fin 2021". Tout en mettant à jour les actionnaires avec le dernier rapport sur les résultats , la société a établi un calendrier de lancement.

CD Projekt Red a passé la majeure partie de lannée à travailler sur des correctifs et des correctifs pour Cyberpunk 2077 après un lancement malheureux en 2020 . Le jeu était dans un si mauvais état quil a été retiré du PlayStation Store et a mis six mois à y réapparaître .

Cependant, les développeurs connaissent clairement les défis à venir et Michał Nowakowski, vice-président directeur du développement commercial, a évoqué les difficultés lors de lappel aux résultats :

"Lobjectif est de sortir la version de nouvelle génération de Cyberpunk 2077 à la fin de cette année... En même temps, en gardant à lesprit les leçons que nous avons apprises au cours de lannée écoulée et en tenant compte du fait que ce projet est toujours en développement, nous ne peut pas dire avec certitude que le calendrier de production ne changera pas."

CD Projekt Red a également révélé que plus dun tiers de la société travaille actuellement sur la version nouvelle génération, il prend donc clairement le travail au sérieux.

Adam Kiciński, président et co-directeur général a également parlé de limportance de la propriété intellectuelle et de lavenir du jeu :

"Nous croyons fermement au potentiel à long terme de cette IP. Cest pourquoi nous travaillons actuellement sur la première extension du jeu, même si je ne peux rien en dire plus pour le moment."

De toute évidence, une version optimisée du jeu serait une bonne chose à avoir en cette période des fêtes, surtout si vous parvenez à mettre la main sur lune des nouvelles consoles.