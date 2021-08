Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Turtle Beach a repensé et amélioré son populaire casque de jeu filaire Recon 200.

Le casque Turtle Beach Recon 200 Gen 2 fonctionne avec Xbox Series X /S, Xbox One,PS5 , PS4, Nintendo Switch et même les appareils mobiles avec un port audio 3,5 mm.

Il est doté dun aimant au néodyme de 40 mm dans chaque oreille et dune batterie rechargeable qui alimente un amplificateur intégré et des technologies damplification des basses. La batterie dure 12 heures avec une seule charge, mais vous pouvez utiliser le casque même lorsquil est épuisé, avec un mode passif non amplifié vous permettant de continuer à jouer avant davoir la chance de le recharger.

La surveillance variable du micro est intégrée, ainsi que la technologie compatible avec les lunettes ProSpecs de Turtle Beach pour offrir aux porteurs de lunettes un ajustement plus confortable.

Des coussins en mousse à mémoire de forme plus doux ont été utilisés cette fois-ci, ainsi quun nouveau bandeau avec plus de rigidité.

Les technologies surround spatiales sont prises en charge, notamment Dolby Atmos, DTS Headphone: X et Sony 3D Audio.

Le casque Turtle Beach Recon 200 Gen 2 est disponible en pré-commande dès maintenant en noir, blanc ou bleu nuit, avec une expédition à partir du 19 septembre 2021. Il est au prix de 59,95 $ aux États-Unis / 49,99 £ au Royaume-Uni.

squirrel_widget_5865446

« Il y avait déjà tellement de choses à aimer pour les joueurs à propos du Recon 200 original, et loffre Gen 2 est encore plus solide avec sa conception mise à jour et ses fonctionnalités ajoutées », a déclaré le PDG de la société, Juergen Stark.