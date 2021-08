Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Saints Row revient à ses racines dans le premier tout nouveau chapitre de Volition en huit ans. Abandonnant une grande partie de la folie qui sest glissée dans la franchise à partir de Saints Row III et au-delà, le développeur redémarre efficacement la série et, en tant que tel, ce nest pas Saints Row V.

Au lieu de cela, il adopte le nom original - juste "Saints Row" - et la nature plus terre-à-terre de loriginal de 2006 et de sa première suite. Bien sûr, il y a de lhumour et des combats exagérés, mais il présente une toute nouvelle distribution de personnages et un nouvel emplacement.

Nous avons eu un briefing privé avec Volition sur le nouveau Saints Row, alors voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain redémarrage en monde ouvert.

Le nouveau Saints Row sortira sur les consoles de dernière génération et de génération actuelle : PS5, Xbox Series X/S, PS4 et Xbox One. Il sera également disponible sur Epic Games Store pour PC.

Il sortira le 25 février 2022.

Le nouveau Saints Row contient peut-être quelques œufs de Pâques pour les fans (on nous la dit), mais il raconte une toute nouvelle histoire avec une toute nouvelle gamme de personnages.

Situé à Santo Ileso - une ville fictive du sud-ouest de lAmérique - cest le premier à présenter à la fois des quartiers urbains et des banlieues clairsemées. Cela donne un bac à sable beaucoup plus grand et plus varié, avec des zones de style Vegas, le désert et de nombreux autres décors thématiques.

Vous incarnez un personnage entièrement personnalisable connu simplement sous le nom de « Boss », qui doit créer une nouvelle organisation criminelle (Les Saints) avec des alliés aux vues similaires mais très individuelles : Neenah, Kevin et Eli.

Ceux-ci ont chacun leurs propres traits et capacités, et connaissent généralement les histoires internes des différentes factions de Santo Ileso : Los Panteros, The Idols et Marshall.

Chacun de ceux-ci est également radicalement différent dans les styles de mode et de combat. Marshall, par exemple, est une organisation de défense, donc ses partisans sont lourdement armés des dernières armes. Alors que les idoles sont des influenceurs et très centrés sur la technologie.

Une partie importante de loriginal Saints Row qui revient est un aspect de style simulation pour la croissance de lentreprise. Dans le cas du dernier jeu, cela signifie gagner de largent et acheter des parcelles commerciales, que vous pouvez définir comme le type dentreprise criminelle de votre choix. Vous voulez transformer un dépotoir en une franchise de médicaments à emporter ? Bien sûr vous pouvez.

Cest lune des fonctionnalités les plus intéressantes du redémarrage (pour nous). En plus dune campagne basée sur une mission et une histoire, le jeu vous permet de personnaliser et de construire votre entreprise à votre guise.

Il y a plusieurs grandes fonctionnalités à venir avec Saints Row. Voici nos faits saillants jusquà présent. Nous mettrons également à jour cette liste au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités seront annoncées.

Toute la campagne peut être jouée en coopération, avec un système de drop-in/drop-out afin quun ami puisse vous rejoindre en ligne pour nimporte quelle mission (ou toutes). Vous pouvez même faire des farces à votre compagnon en cours de route.

Une grande partie de laction à Saints Row est basée sur des véhicules – Volition citant Baby Driver et Hobbes & Shaw comme quelques influences sur le genre de choses folles, mais toujours ancrées que vous pouvez atteindre. Une chose que nous avons apprise est que la voiture elle-même est une arme cette fois-ci, plutôt que de simplement compter sur vous pour tirer une arme par la fenêtre. Le jeu a été modifié pour rendre cela transparent.

Vous pourrez également prendre votre envol, avec des hélicoptères, des avions et des wingsuits disponibles aux côtés de voitures et de vélos.

Comme nous lavons détaillé ci-dessus, vous pouvez personnaliser entièrement votre propre personnage "Boss", y compris le choix de la voix, des vêtements, etc. Volition affirme quil offrira la « suite de personnalisation de personnages la plus complète jamais vue dans la série ».

De plus, vous pouvez construire votre empire drimila comme vous le souhaitez, en plaçant des efforts louches dans les zones que vous achetez ou prenez en charge.

Voici les captures décran officielles de Saints Row publiées jusquà présent.

