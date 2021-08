Le nouveau jeu James Bond peut être comme Hitman après tout

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un nouveau jeu vidéo James Bond est en préparation par les mêmes développeurs que la célèbre série Hitman, et une liste demplois du studio , IO Interactive, peut fournir quelques indices sur ce à quoi ressemblera le jeu.

La société recherche un directeur audio pour diriger spécifiquement le projet 007 , qui est le titre de travail et non définitif du jeu Bond. Dans la description de poste du rôle, IO déclare quils "adoreraient" un candidat qui a "une expérience avec un jeu de narration bac à sable" - cela semble familier à Hitman, nimporte qui?

En fin de compte, cependant, les détails réels et confirmés sur le jeu sont minces comme du papier, le studio étant extrêmement discret en termes de présentation de captures décran ou de gameplay. À moins que vous ne comptiez la bande-annonce de 50 secondes IO publiée sur leur chaîne YouTube lannée dernière – qui nest à peu près quune réplique un pour un de louvreur typique de James Bond.

Découvrez la bande-annonce du projet 007 ci-dessous.

Quest-ce que le Pocket-lint quotidien et comment lobtenir gratuitement? Par Stuart Miles · 12 Août 2021

Eh bien, étant donné que Project 007 nest que le titre de travail, il est juste de supposer que le jeu vidéo James Bond ne sortira pas avant la mi-fin 2022 au plus tôt. Cependant, la société na pas encore dit grand-chose à part la confirmation que le projet est en cours, donc une date de sortie en 2023 ou plus tard est encore plus que possible.

Pour le contexte, le redémarrage original de Hitman qui a été lancé en 2016 a été annoncé en 2015. Cependant, il vaut probablement la peine de mentionner que les développeurs avaient quelque chose avec quoi travailler, car Hitman: Absolution est sorti seulement quatre ans avant en 2012.

Le dernier jeu vidéo de James Bond à sortir est 007 Legends , un lancement PS3 / Xbox 360 également en 2012.