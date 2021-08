A500 Mini est la mini console Amiga que vous avez toujours voulue

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Retro Games a annoncé quil suivait sa mini console basée sur la C64 avec une autre machine Commodore réinventée : lAmiga.

LA500 Mini arrive début 2022 et comprendra 25 classiques du jeu Amiga, dont Worms, The Chaos Engine (par The Bitmap Brothers) et Simon The Sorceror.

Vous pourrez également charger latéralement des jeux Amiga supplémentaires sur la mini console à laide dune clé USB, avec une prise en charge complète de WHDLoad et de multiples options.

Lenregistrement et la reprise des jeux sont plus faciles que jamais, tandis que la machine propose une émulation de lA500 dorigine (OCS), du jeu de puces amélioré (ECS) et de larchitecture Grapgics avancée (AGA) du modèle A1200 plus puissant.

En plus de la petite console inspirée de lAmiga, vous obtiendrez une souris à 2 boutons et une manette de jeu de précision à 8 boutons.

LA500 Mini fonctionnera également avec un clavier PC USB externe.

"Dans cette mini-version initiale de lA500, nous avons créé ce que nous pensons que les fans de jeux vont adorer, et que nous verrons comme lévolution des mini-consoles de jeux", a déclaré le directeur général de Retro Games, Paul Andrews.

LA500 Mini sera au prix de 119,99 £ au Royaume-Uni, 129,99 € en Europe et 139,99 $ aux États-Unis.

Vous pouvez toujours trouver le C64 Mini disponible en ligne, souvent à un prix avantageux de nos jours.

