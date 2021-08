Le deuxième test alpha de PUBG New State invite plus de personnes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine grande chose pour PUBG sur mobile se rapproche de plus en plus dune sortie large - PUBG: New State poursuit son programme délargissement de tests. Après un test alpha majeur plus tôt cet été, il y en a un autre auquel vous pouvez vous inscrire dès maintenant.

Ce nouveau test sera apparemment destiné à un nombre encore plus important de joueurs, ce qui suggère que le jeu se rapproche de plus en plus de la sortie complète, ce que nous attendons avec impatience.

Ce mois-ci, nous inviterons un public beaucoup plus large à venir découvrir PUBG: NEW STATE avec le Second Alpha Test du jeu.



Début des inscriptions le 9 août : https://t.co/DCsZ5OFdWs pic.twitter.com/Brnkod0RoH – PUBG: NOUVEL ÉTAT (@PUBG_NEWSATE) 8 août 2021

Il nest pas encore confirmé quand le test lui-même commencera, ni combien de temps il durera, mais nous supposons que cela deviendra plus clair très bientôt, donc si vous souhaitez essayer New State avant sa sortie, vous devez absolument obtenez votre nom sur la liste en consultant le site officiel .

New State promet damener PUBG Mobile dans une chronologie plus futuriste avec de nouveaux gadgets et armes, et des visuels améliorés, cest donc une étape majeure pour la série. Ailleurs, PUBG a également eu une refonte intéressante de son jeu principal, qui sappelle désormais PUBG Battlegrounds, ignorant le fait que BG signifiait déjà Battlegrounds… branding, quel plaisir, hein ?