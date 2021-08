Aperçu de Back 4 Blood : est-ce le nouveau Left 4 Dead ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est facile doublier que lorsque Valve a suivi le jeu de tir à succès Left 4 Dead avec une suite après seulement un an, de nombreuses personnes étaient furieuses que le premier jeu navait pas été pris en charge et avait donné suffisamment de contenu post-sortie pour justifier une autre entrée complète dans le séries.

Eh bien, cétait en 2009 et nous navons absolument rien eu de Valve depuis, à part de petites mises à jour et des packs cosmétiques qui se sont taris il y a longtemps. Depuis lors, la demande pour une suite sest intensifiée au fil du temps, et bien quils ne sen vantent peut-être pas trop fort, Turtle Rock Studio vise effectivement à combler cette lacune avec un successeur spirituel, Back 4 Blood.

Nous y avons joué un tas pendant que sa bêta ouverte sexécute, lune des rares fenêtres où ceux qui ont précommandé peuvent essayer le jeu et aider à le peaufiner avant sa sortie, et peuvent signaler que même sil na peut-être pas cela Valve stardust partout, cela ressemble à un jeu de tir de zombies amusant et fiable.

Les similitudes entre Left 4 Dead et Back 4 Blood sont immédiatement frappantes, et ce nest pas seulement le nombre coincé au milieu du titre de chaque jeu. Une fois de plus, le mode principal du jeu vous verra, avec trois coéquipiers, essayer de vous déplacer entre des pièces sûres dans une série de niveaux, combattant des hordes de morts-vivants en cours de route.

Tout comme lancien jeu de tir de Valve, il existe également des zombies spéciaux qui apparaîtront de temps en temps pour vous rendre la vie plus difficile. Certains vous cracheront dessus et vous immobiliseront, dautres vous chargeront et dautres encore exploseront violemment à la mort - tous conçus pour vous assurer de rester conscient pendant que vous vous battez.

Vous disposez dune gamme doptions pour vous aider à riposter, bien sûr, des pistolets aux fusils de chasse, des fusils dassaut et des mitraillettes, qui peuvent tous être personnalisés avec une gamme daccessoires que vous pouvez trouver dans le monde entier et acheter. Cest une grande différence par rapport à Left 4 Dead que nous avons ressenti pendant que nous jouions - faire le point sur ce que vous avez sur votre arme et le comparer aux pièces jointes dune arme différente que vous trouverez dans le monde vous fera réfléchir à votre pieds et changeant totalement votre façon de jouer à mi-course.

Les principaux schémas de jeu sont les mêmes, cependant - vous frayez un chemin à travers et dans la zone ensemble, en repoussant les poussées des zombies au fur et à mesure, puis frappez un blocage. Activez quelque chose de fort ou forcez une explosion pour ouvrir votre chemin, mais préparez-vous à combattre une horde beaucoup plus grande en conséquence.

Cest un système qui a fait ses preuves, et les rythmes fonctionnent bien. De plus, le jeu de tir est bien amélioré depuis que nous avons joué au jeu sous forme Alpha - il y a plus de punch maintenant, mais surtout, il est plus facile à contrôler, avec une aide à la visée extrêmement généreuse sur le contrôleur qui aide lors du suivi des cibles (bien que parfois cela arrache trop de contrôle de toi).

Plus unique à Back 4 Blood est son système de modificateurs, une liste basée sur des cartes qui vous permet de choisir certaines conditions pour chaque course que vous faites ensemble, et dêtre soumis à des défis aléatoires. Vous pouvez, par exemple, tirer une carte qui permet à toute votre équipe de conserver un peu plus de munitions de réserve ou dobtenir 10 % dendurance en plus. De même, cependant, le jeu peut révéler une carte qui enveloppe toute la carte dans une brume épaisse pour rendre lacquisition de vos cibles un peu plus difficile.

Cest un système qui demande un peu dentraînement, mais cest une excellente idée qui devrait aider à garder les courses fraîches et stimulantes, en particulier dans les difficultés plus élevées où vous êtes très fragile en tant que survivant.

Cela dit, il y a de légers signes avant-coureurs qui ressortent du nouveau test de jeu bêta - dont le plus important est centré sur le mode Versus du jeu. À lépoque de Left 4 Dead, cela permettait à une équipe de survivants deffectuer des courses au cours desquelles les spéciaux infectés étaient contrôlés par des joueurs rivaux, créant des stratégies complexes et des embuscades.

Dans Back 4 Blood, ce mode est plutôt un mode horde, au cours duquel les joueurs repoussent des vagues dattaques de zombies normaux et dennemis spéciaux contrôlés par lautre équipe de joueurs. Cest toujours très amusant et a clairement plus davantage concurrentiel que les campagnes coopératives, mais le sentiment que vous faites la même chose encore et encore apparaît assez rapidement.

Turtle Rock Studios a clairement indiqué que les limitations déquilibre signifient que les campagnes versus ne sont pas sur la table pour le moment ou susceptibles de lêtre à lavenir, donc ce nest pas quelque chose qui peut être changé, et cest dommage. Il semble que les zombies spéciaux nauraient aucune chance dans un cadre de campagne, étant donné le nombre doptions offensives supplémentaires qui soffrent à léquipe de survivants.

Cest dommage, mais vous ne pouvez pas trop critiquer Back 4 Blood pour ce quil nest pas - ce quil semble prometteur, après tout. Il a également fière allure et sonne bien sur PS5, où nous jouions, avec le DualSense donnant dexcellents commentaires supplémentaires dans les échanges de tirs. Bien sûr, avec le lancement du jeu Game Pass le jour du lancement, ce sera probablement un plus gros succès sur Xbox.

Nous allons le vérifier, de toute façon, car une fois que les aspérités seront polies et que Back 4 Blood sera prêt pour une sortie plus large, nous pensons que cela pourrait être une très bonne option pour les soirées coopératives avec des amis, en prenant plus de emplacement relaxant dans la liste par rapport aux festivals de stress comme Call of Duty: Warzone.

Pourtant, il nen demeure pas moins que ce nest pas Left 4 Dead 3, et certaines personnes devront peut-être shabituer à cette idée avant de pouvoir lembrasser de trop près.

