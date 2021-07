PUBG New State obtient une trame de fond à lapproche du lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain jeu qui sannonce comme un blockbuster de Krafton est PUBG New State .

Le nouveau titre des éditeurs du jeu à succès PUBG: Mobile taquine son dernier titre depuis un certain temps, fournissant des informations au goutte à goutte sur ce à quoi sattendre du prochain jeu mobile.

Maintenant, il y a une trame de fond pour étoffer les détails, grâce à une nouvelle publiée par Krafton.

New State se déroule en 2051, et nous avions déjà entendu dire que laction était centrée autour dune ville nommée Troi. Cette ville fictive se trouve à la périphérie de Lansing, dans le Michigan, où se déroule laction.

La nouvelle brosse une image du monde qui semble familière : cest un truc dystopique typique, mais reprend de nombreuses peurs contemporaines - limpact du changement climatique sur le paysage (il est mentionné que la plupart de la Floride est sous leau), tandis que le monde que New LÉtat joue dans est en proie à leffondrement de la société normale.

Il y a des indices dans la trame de fond des craintes suscitées par la pandémie, de la défaillance des lignes dapprovisionnement et de la façon dont les choses commencent à seffondrer lorsque ces systèmes échouent. Il y a aussi une mention "dun navire bloque un canal", un clin dœil à lincident du canal de Suez Ever Given.

Le véritable point de bascule qui nous mène dans lunivers occupé par le jeu est léchec des États-Unis à rembourser leurs dettes nationales, fait faillite et tout seffondre. La société civile implose et se décompose en une succession de factions.

Cest ce sur quoi se concentre vraiment la nouvelle, avec divers groupes du Michigan essayant soit de reprendre le pouvoir, soit de rétablir un certain type dordre. Nous découvrons la Great Lakes Coalition (GLC), Mayhem et New State.

Chaque faction se bat les unes contre les autres, chacune avec des objectifs différents - certains veulent restaurer la société, certains veulent redémarrer la société, certains cherchent simplement à senrichir.

Mais grâce à une victime, nous apprenons quune nouvelle force est apparue sur la scène, une force qui ne semble pas avoir les contraintes qui affectent les autres - bien équipée, et avec un autre objectif - qui semble être de diriger le jeu.

Nous entendons parler de chasseurs à Troi portant des masques dor qui viennent dentrer et deffacer tout le monde - préparant le terrain pour le prochain épisode alors que nous construisons une image de ce qui se passe dans PUBG New State.

Il y a de la place pour plus dhistoires, ainsi que des sections sur le site Web pour les factions, suggérant que le jeu de faction pourrait avoir un rôle dans New State lors de son lancement.

Le lancement a toujours été promis pour 2021 et avec plus de contenu apparaissant, nous ne pouvons pas être loin dapprendre exactement quand nous allons pouvoir jouer à ce titre futuriste de bataille royale.