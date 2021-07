Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Steam Deck de Valve est maintenant officiel. L appareil de jeu portable de type Switch sera lancé plus tard cette année aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Voici ce que vous devez savoir.

Avez-vous déjà souhaité pouvoir jouer à plus de vos jeux PC préférés sur la Switch ? Eh bien, en juillet 2021, Valve a dévoilé Steam Deck, un PC de poche pour les jeux.

Avec Steam Deck, vous pouvez accéder à votre bibliothèque Steam existante presque immédiatement après vous être connecté. Il exécute un SteamOS modifié, vous permettant de télécharger et de jouer à des jeux tels que Doom Eternal. Il vous permet également dinstaller et dutiliser des logiciels PC, y compris un navigateur Web, dautres magasins de jeux comme Epic Games Store et des services de streaming vidéo. Il se connecte même à un moniteur et à des périphériques de jeu comme un clavier et une souris. Et, grâce à sa fonction de sauvegarde dans le cloud, vous pouvez récupérer en toute transparence des fichiers de sauvegarde de jeu entre votre Steam Deck et votre PC.

Steam Deck dispose dun écran tactile de 7 pouces 1280 x 800 pour un gameplay 720p.

En termes de puissance, Steam Deck offre 16 Go de RAM LPDDR5 et un APU AMD contenant un processeur Zen 2 quad-core avec huit threads et huit unités de calcul de graphiques AMD RDNA 2. Il existe trois niveaux de stockage différents : 64 Go de stockage eMMC, 256 Go de stockage SSD NVMe et 512 Go de stockage SSD NVME haute vitesse. Vous pouvez également étendre le stockage via microSD.

Les autres fonctionnalités incluent des micros intégrés, un gyroscope pour les commandes de mouvement et une "batterie de 40 watts-heure qui offre plusieurs heures de jeu pour la plupart des jeux".

Steam Deck a deux manettes et deux trackpads de style Steam Controller sous la manette. Lavant de la machine portative a également des boutons ABXY et un D-pad. Semblable au Switch, Steam Deck est livré avec deux déclencheurs dépaule de chaque côté et il y a quatre boutons arrière (deux de chaque côté).

Steam Deck offre un accès à la bibliothèque Steam et exécute une version de Steam OS optimisée pour les jeux mobiles. LOS est en fait basé sur Linux. En fait, Steam Deck peut être utilisé comme un ordinateur Linux à part entière par des utilisateurs plus avancés. Valve a déclaré que vous pourrez brancher une souris, un clavier et un moniteur - en plus, vous pouvez installer un logiciel PC dessus, naviguer sur le Web et lutiliser pour accéder à dautres magasins de jeux. Il propose des sauvegardes dans le cloud pour la synchronisation des fichiers entre les appareils et une fonction de suspension/reprise pour forcer lappareil en mode veille.

Les autres fonctionnalités incluent le chat, les notifications et la possibilité de diffuser des jeux sur Steam Deck directement depuis votre PC via la fonction de lecture à distance de Valve.

Valve prévoit de vendre un dock que vous pouvez utiliser pour soutenir un Steam Deck afin de le brancher sur des écrans externes ou des téléviseurs. Ce nest cependant pas obligatoire. Valve a déclaré que Steam Deck peut être branché sur votre téléviseur, votre moniteur ou "même votre ancien tube cathodique si vous avez les bons câbles". Le Stem Deck est livré avec des ports USB-C qui contiennent des données HDMI, Ethernet et USB, ainsi que Bluetooth.

Valve

64 Go de stockage eMMC pour 399 $

Stockage SSD NVMe de 256 Go pour 529 $

512 Go de stockage SSD NVME haute vitesse pour 649 $

Il existe différents modèles de Steam Deck au prix de 399 $, 529 $ et 649 $ aux États-Unis. Les prix au Royaume-Uni ne sont pas encore connus.

Les modèles et leurs prix augmentent en fonction de votre vitesse de stockage et de traitement préférée.

Steam Deck commencera à être expédié en décembre 2021.

Valve

Les réservations ouvrent le vendredi 16 juillet 2021 à 13 h HE, initialement, pour les utilisateurs ayant effectué des achats sur Steam avant juin 2021. Les trois modèles seront disponibles.

Il y a des frais de réservation remboursables de 5 $ et une limite dune réservation par personne. Gardez à lesprit quil ne sagit pas dune précommande ; il vous met simplement dans une file dattente pour précommander lappareil. Valve a déclaré que les invitations à précommander devraient être envoyées avant décembre. Si vous manquez lopportunité de précommander pour quelque raison que ce soit, vos frais de réservation seront remboursés sur votre Steam Wallet.

En décembre 2021, les premières unités de Steam Deck seront lancées aux États-Unis, au Canada, dans lUE et au Royaume-Uni, et dautres régions suivront en 2022.