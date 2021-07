PUBG : les pré-inscriptions New State arriveront sur iPhone en août 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dire quil y a une attente pour le prochain jeu de la part de léquipe derrière le hit mobile PUBG Mobile serait un euphémisme. PUBG : New State a déjà eu 20 millions de pré-inscriptions sur Android et maintenant les utilisateurs diPhone et diPad peuvent participer à laction - avec louverture de la pré-inscription iOS en août 2021.

Bien que ce ne soit pas la date de lancement du nouveau jeu, cest un grand pas en avant pour le nouveau titre qui sera lancé plus tard dans lannée.

Krafton a taquiné New State au cours des derniers mois, montrant une partie de la carte et certaines des fonctionnalités du jeu. Situé sur une carte appelée Troi, cest un jeu de bataille royale futuriste qui promet doffrir une meilleure expérience graphique et de jeu que tout ce que nous avons vu auparavant.

Pourquoi ne pas faire évoluer PUBG Mobile ? Il semble que Krafton ait voulu faire un pas en avant et plus cela est révélé, plus il a limpression de vouloir rivaliser avec certains des éléments les plus futuristes de Call of Duty Mobile . Jusquà présent, nous avons vu une gamme déléments techniques qui seront disponibles dans le jeu.

La dernière bande-annonce (que vous pouvez voir en haut de la page) alimentera lenthousiasme pour ce nouveau titre, montrant les voitures électriques qui courent autour de lendroit et certains des emplacements clés de la nouvelle carte. Bien sûr, ce ne sont pas des séquences de gameplay et il y a cette grande question qui pèse sur New State quant à la différence avec PUBG Mobile.

Nous attendons toujours que cette date de sortie importante soit confirmée, mais elle a été promise avant la fin de lannée.