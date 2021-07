Présentation de Destiny 2 pour lextension The Witch Queen à venir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le calendrier de contenu de Destiny 2 continue de se dérouler, même si cela fait un petit moment depuis la sortie de sa dernière extension à grande échelle, Beyond Light. Bungie a confirmé, cependant, quil montrera bientôt beaucoup plus sur la prochaine étape.

La nouvelle extension, intitulée The Witch Queen, aura une vitrine complète le 24 août 2021, a annoncé le développeur dans un Tweet assez dépouillé.

Cest peut-être relativement énigmatique, mais nous connaissons déjà le titre de lextension grâce à la propre feuille de route de Bungie avant la sortie de Beyond Light, donc il ny a pas grand-chose dautre à quoi cela peut être lié.

En plus de cela, un article de blog de Bungie donne quelques détails sur certains événements et campagnes dans le jeu, et réitère à nouveau que la vitrine en révélera beaucoup plus sur lextension.

En termes de date de sortie réelle, il nest pas prévu de sortir avant le début de 2022, il reste donc encore un bon moment avant que quiconque ne mette la main dessus.

Pour linstant, cependant, nous devrons simplement attendre la fin août et voir si des rumeurs font surface sur ce que nous apprécierons dans le cadre de la nouvelle tranche de contenu de Destiny 2.

