(Pocket-lint) - Atari a annoncé quil allait séloigner des titres mobiles et gratuits et faire pivoter sa stratégie commerciale vers des sorties sur consoles et PC premium dans les années à venir.

Le changement fait suite à un bon nombre dannées au cours desquelles la stratégie de marque de lentreprise a impliqué plus quune légère dilution, y compris la location de son nom à des casinos et des hôtels.

Maintenant, la société a fait une annonce autour dune nouvelle direction, comme la rapporté GamesIndustry.biz .

Le PDG dAtari, Wade J. Rosen, a déclaré : « Notre intention avec toute expérience de jeu est de fournir des moments de jeu accessibles et joyeux. Cest le cœur dAtari et ce qui lie notre histoire à notre avenir. mieux représentatif de ce type dexpérience de jeu et de lADN dAtari."

Rosen a également reconnu certaines des raisons du changement, notamment le marché de plus en plus concurrentiel des titres gratuits, et a indiqué quune liste de jeux existants dans la liste dAtari serait vendue ou fermée à temps, notamment : Roller Coaster Tycoon Stories, Crystal Castles, Castles & Catapults, Ninja Golf et Atari Combat: Tank Fury.

Ce que cela signifie en termes de calendrier de sortie réel est un sujet de spéculation pour le moment, mais Rosen a indiqué quil y avait des titres visant à lancer cet exercice, qui court jusquà la fin du mois de mars 2022, il y a donc clairement des projets en cours. . Ceux-ci seront probablement liés à la console Atarai VCS récemment publiée.