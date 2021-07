Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Léditeur français de jeux Nacon animera une conférence en ligne le mercredi 6 juillet 2021.

Il montrera et détaillera plusieurs jeux à venir - certains attendus bientôt, dautres plus loin - y compris Vampire The Masquerade Swansong et The Lord of the Rings: Golum.

Voici comment vous pouvez le regarder, quand et à quoi dautre vous pouvez vous attendre.

Lévénement sera diffusé en ligne le mercredi 6 juillet 2021. Il débutera à 19h CEST.

Voici les horaires pour votre région :

Côte ouest des États-Unis : 10 h 00

Côte est des États-Unis : 13 h HE

Royaume-Uni : 18 h 00

Europe centrale : 19h CEST

Japon : 2h JST (7 juillet)

Nous espérons accueillir lévénement ici sur Pocket-lint plus près de son début.

Alternativement, vous pourrez le regarder sur Nacons Youtube et les chaînes Twitch.

Nacon a annoncé que nous aurons un aperçu dun certain nombre de "projets", dont Blood Bowl 3, Steelrising, Le Seigneur des Anneaux : Gollum, Vampire : The Masquerade - Swansong, Rugby 22 et Test Drive Unlimited Solar Crown.

Comme il fabrique également des accessoires de jeu, il y aura de nouvelles annonces de matériel, tandis que trois nouveaux jeux seront également révélés lors de la présentation.

