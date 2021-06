Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - KFC Gaming a lancé son propre tournoi desports rétro où 10 000 £ et une machine darcade KFC personnalisée sont à gagner.

Le Hot Winger 64 est une armoire multi-jeux avec une multitude de meilleurs jeux rétro et deux ensembles de commandes pour le multijoueur. Il sagit dun événement unique qui ne peut être gagné que lors du tournoi qui débutera demain, vendredi 25 juin 2021.

En plus des prix du gagnant, le reste de la cagnotte globale de 30 000 £ ira aux finalistes.

Malheureusement, vous ne pouvez pas participer vous-même à lévénement principal - à moins que vous ne soyez lun des 16 "créateurs" présélectionnés. Cependant, vous pourrez suivre laction en ligne, via les flux Twitter , Instagram et TikTok de KFC Gaming, et il y aura une chance supplémentaire de gagner un Hot Winger 64 dans un événement communautaire Arcade Showdown.



Les 16 participants joueront à Tetris vendredi, à Space Invaders Extreme le 2 juillet et à un jeu mystère sélectionné par la communauté le 9 juillet. Considérant que, vous pourrez participer à lépreuve de force séparée en vous inscrivant à partir de 18 heures BST le lundi 28 juin, en obtenant un score élevé sur le jeu choisi et en le publiant dans le classement.

Lévénement communautaire se déroulera jusquà la fin du jeu le vendredi 9 juillet. Le lien dinscription sera disponible sur le fil Twitter de KFC Gaming.

Le Hot Winger 64 nous rappelle la KFConsole dévoilée à la fin de lannée dernière. Conçu en conjonction avec Cooler Master, il sagit dune machine basée sur PC avec un tirage de chauffage spécial pour garder votre poulet à la bonne température.

Bien quil sagisse dun vrai produit, nous nen avons pas beaucoup entendu parler depuis.

Pourtant, nous avons la sortie confirmée de la Xbox Mini Fridge en attendant pour nous garder heureux.

Vous vous demandez quelle sera la prochaine étape ? Un ordinateur de poche McDonalds en forme de Filet-O-Fish ? Ou un casque Subway VR qui émet aussi les odeurs dun Meatball Marinara ?

On ne peut quespérer.

Écrit par Rik Henderson.