Six mois plus tard, Cyberpunk 2077 est toujours en cours de correctif

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le lancement de Cyberpunk 2077 était en grande partie un récit public de malheur, alors que le jeu de tir futuriste énormément attendu et excité est passé de premières critiques enthousiastes à la dérision de létat de ses versions console.

Létat du jeu au lancement, en particulier sur console, nétait tout simplement pas acceptable pour un grand nombre de joueurs, en particulier sur lancien matériel de la PS4 et de la Xbox One, avec des plantages fréquents et des fréquences dimages choquantes.

Depuis lors (et depuis que le jeu a été retiré du PlayStation Store), son développeur CD Projekt Red est en mode lutte contre les incendies depuis des mois, avec un calendrier relativement cohérent de correctifs et de mises à jour semblant lisser les choses lentement au fil du temps.

La dernière, la version 1.23, vient de sortir sur console et PC, et apporte un autre ensemble de réglages de performances et de corrections de bugs, et comme la plupart des mises à jour avant elle, les notes de mise à jour complètes sont très complètes.

Comme toujours, une stabilité et des performances légèrement meilleures sont là comme une amélioration, et vous espérez que cela peut faire une différence notable étant donné que le jeu est enfin sur le point de revenir sur le PS Store pour la première fois en plus de six mois.

Ce nest quune autre étape sur la voie de la rédemption, cependant - il y a beaucoup plus à venir, y compris dautres correctifs, du contenu DLC mineur et les versions de nouvelle génération tant attendues du jeu à essayer.

Écrit par Max Freeman-Mills.