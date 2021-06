Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsquil a été dévoilé il y a quelques années, Playdate ressemblait à une bouffée dair frais pour lindustrie du jeu, ne se concentrant pas sur les whizzbangs graphiques ou le traitement par force brute, mais réduisant plutôt les choses à des graphismes simples et mettant laccent sur le plaisir.

Cest une perspective vraiment intrigante, mais après avoir précédemment visé une date de sortie au début de 2021, elle a reculé davantage dans le calendrier de sortie sans beaucoup de mots. Maintenant, ses créateurs ont refait surface pour donner une mise à jour vraiment importante sur la chronologie à laquelle nous pouvons nous attendre.

Dune part, nous savons maintenant que Playdate sera en pré-commande en juillet de cette année, permettant enfin aux gens de le réserver avant lexpédition. On ne sait pas encore quand exactement ce processus dexpédition commencera, mais la mise à jour a confirmé que nous recevrons un préavis dune semaine avant la mise en ligne des précommandes.

En plus de cela, une série de jeux ont été révélés, y compris des charges des 24 qui seront préchargées sur la console à son arrivée, ainsi que quelques autres qui sont en préparation. Plus excitant encore, Lucas Pope, lauteur de chefs-dœuvre comme Return of the Obra Dinn and Papers, Please, travaille sur un nouveau titre pour lordinateur de poche.

Nous avons également examiné un étui pour la console qui sera disponible dans un ensemble pour le protéger des rayures lorsquil nest pas utilisé, à 199 $ par rapport au prix autonome de la console de 179 $. Lamusant Playdate Stereo Dock montré dans notre image den-tête, qui donne à la console un son stéréo tout en la chargeant et a même des porte-stylos, mais na pas encore de prix ou de date de sortie fixe.

Écrit par Max Freeman-Mills.