Crysis Mobile pourrait être lancé à lE3 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Crysis connaît un peu une renaissance au cours de la dernière année, avec la sortie de Crysis Remastered ravivant lhistoire damour de certains joueurs avec la série, et une nouvelle version de remasters pour toute la trilogie en préparation pour permettre aux gens de tout jouer à travers sur du matériel moderne.

Maintenant, cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles Crysis obtiendra également un nouveau jeu complet, bien que sur une plate-forme que vous nauriez peut-être pas supposée. La franchise, depuis si longtemps associée aux demandes les plus gourmandes en énergie des jeux sur PC, est apparemment en train de devenir mobile.

Il ny a aucune confirmation officielle que cela va de lavant, mais les fuites de lindustrie disent que le jeu, simplement appelé Crysis Mobile pour linstant, est en préparation et cible à la fois les plates-formes mobiles (iOS et Android, alors) et la Nintendo Switch.

>Crysis Mobile



Ceci est un autre projet qui a la cuisine. Ce jeu cible les plateformes mobiles et Nintendo Switch.

Apparemment, il a un concept assez simple de 1v50. – Mises à jour et comptes à rebours des jeux que jai gratuits (@Onion00048) 6 juin 2021

Le jeu sera apparemment une expérience "1v50" en multijoueur, il pourrait donc bien sagir dune simple tentative de se lancer dans la fièvre de la bataille royale qui a saisi une grande partie de lindustrie du jeu au cours des cinq dernières années.

Avec des investissements comme EA dans Apex Legends Mobile, il existe clairement une conviction quil peut y avoir plus de concurrence pour attirer lattention des gens que les puissants acteurs de Fortnite, COD Mobile et PUBG doivent faire face à lheure actuelle.

Le même compte a également affirmé que la conférence E3 de cette année verra également Crytek annoncer un nouveau jeu Crysis principal appelé The Crysis, qui agira comme un redémarrage en douceur pour relancer la franchise principale sur console et PC, il se pourrait donc quil y ait beaucoup à espérer.

Écrit par Max Freeman-Mills.