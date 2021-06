Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Atari lance enfin une nouvelle console - sa première depuis de nombreuses années . Anciennement appelé Ataribox lors dune première étape de financement, il a été rebaptisé Atari VCS - un retour au nom dorigine de lAtari 2600 des années 70. Maintenant, Atari a annoncé une date de sortie et un prix.

Le système dinspiration rétro devrait être lancé le 15 juin 2021. Le modèle de base en Onyx coûtera 299,99 $. Il existe également un pack "All-In" pour 399,99 $ fourni avec le joystick classique et le contrôleur moderne. Vous pouvez lobtenir dans les coloris Black Walnut ou Onyx. Si vous choisissez dacheter chaque contrôleur séparément, ils coûteront 59,99 $ chacun, a déclaré Atari.

LAtari VCS est livré avec 100 jeux darcade et Atari 2600, ainsi quun abonnement à la bibliothèque dAntstream Arcade. Il peut également doubler un PC. Ainsi, vous pouvez installer Windows ou Linux dessus et lutiliser pour dautres tâches, si vous le souhaitez. De plus, il regorge de services de streaming tels que Netflix et Prime Video. Il offre même un accès à un navigateur Chrome intégré et aux applications Workspace de Google.

Il fonctionne sur un processeur AMD Ryzen et est capable de résolution 4K, HDR et 60 images par seconde. Il prend en charge le Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.0 et USB 3.0, et vous pouvez également étendre le stockage interne. Si lun de ces éléments vous intéresse, lAtari VCS sera disponible sur GameStop, Best Buy, Micro Center et le site Web officiel dAtari VCS . La console se lance aux États-Unis, pour commencer.

Actuellement, il ne vient pas en Europe, bien que la société ait laissé entendre quelle pourrait sortir lappareil plus largement sur toute la ligne.

Écrit par Maggie Tillman.