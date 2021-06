Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Koch Media est un distributeur et un éditeur de jeux depuis les années 1990, mais a généralement publié sous plusieurs noms. Deep Silver est un label de Koch Media, par exemple. Tout comme Ravenscourt.

Maintenant, il a formé un nouveau label dédition de jeux premium pour gérer plusieurs de ses plus grands jeux triple-A à venir en 2021 et au-delà.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur Prime Matter et la liste initiale des jeux qui sortent.

Prime Matter est un nouvel éditeur majeur de jeux qui traitera des titres premium. Détenue par Koch Media, sa gamme de jeux comprendra des noms familiers, ainsi quune multitude de toutes nouvelles propriétés intellectuelles (IP) actuellement en développement.

Il a été annoncé dans le cadre des manigances de lE3 2021, avec une douzaine de jeux pour PlayStation, Xbox et/ou PC.

« Prime Matter est un nouveau foyer pour les jeux premium, offrant à la fois des partenaires actuels et futurs, ainsi que toute lexpertise de Koch Media Group aux côtés dune nouvelle équipe dynamique dédiée à maximiser leur véritable potentiel », a déclaré Klemens Kundratitz, PDG de Koch Media.

Lors dune conférence de presse spéciale sur Prime Matter, le nouveau label a révélé 13 jeux à venir dans les deux prochaines années.

Voici la première vague de jeux qui arborera le logo Prime Matter. Nous les avons classés par ordre chronologique :

Disponible : 24 août 2021

24 août 2021 Format(s) : PC et console

Loriginal Kings Bounty est sorti pour la première fois il y a plus de 30 ans – une suite était alors attendue depuis longtemps. Le développeur russe 1C Entertainment insuffle une nouvelle vie au genre de stratégie RPG que le premier vient de lancer.

Disponible : septembre 2021

septembre 2021 Format(s) : PC

Un autre RPG, cette fois au tour par tour, isométrique et influencé par les jeux Fallout et Wasteland originaux. La grande torsion est quil se déroule dans une alternative des années 1970, avec toute la musique funky et les rideaux beiges assortis.

Disponible : T2 2022

T2 2022 Format(s) : PC et console

Nous navons pas encore décrans pour The Chant, mais cest une horreur de survie à la troisième personne basée davantage sur la psychédélisme que sur le choc et le gore.

Disponible : 2022

2022 Format(s) : PC et console

Le studio sud-coréen Iggymob se tourne vers les jeux daction à la troisième personne, Gungrave GORE promettant de fournir un chaos à base de balles.

Disponible : 2022

2022 Format(s) : PC

Crossfire: Legion est un RTS dune nouvelle équipe de développement composée de créateurs qui ont travaillé sur Homeworld, Company of Heroes et Dawn of War. Il aura à la fois une campagne solo et un mode multijoueur, avec un gameplay qui, jusquà présent, nous rappelle fortement les meilleurs moments de Command & Conquer.

Disponible : 2022

2022 Format(s) : PC et console

The Last Oricru est un RPG daction difficile mais avec des options de style Choisissez votre propre aventure qui peuvent avoir des ramifications majeures sur la façon dont le jeu se déroule.

Disponible : 2022

2022 Format(s) : PC et console

Autre action RPG, cette fois en mode Dark Souls, cette aventure de haute science-fiction joue sur son sens de lisolement. Cela étant dit, il y aura un mode multijoueur ainsi quune campagne solo.

Disponible : 2022

2022 Format(s) : PC et console

Daprès ce que nous avons vu jusquà présent, Scars Above nous rappelle un croisement entre Tomb Raider et Returnal. Il se joue à la troisième personne, avec des énigmes et plusieurs types darmes à découvrir.

Disponible : 2023

2023 Format(s) : PC et console

Le Payday 3 de Starbreeze est peut-être encore loin, mais nous aimons lidée de saccager Hollywood avec nos amis, afin de devenir le plus grand gang de cambriolages de LA.

Disponible : à confirmer

confirmer Format(s) : PC et console

Déjà disponible sur PC en accès anticipé, Mount & Blade II passe au label Prime Matter. Une version console est également en développement pour sortir avec la version PC complète. Nous ne savons pas quand cela pourrait être, cependant.

Disponible : à confirmer

confirmer Format(s) : PC et console

Final Form nest peut-être quun nom de code pour le moment et le jeu pourrait finir par sappeler autrement, mais ce FPS de science-fiction a certainement les atouts pour être à surveiller.

Disponible : à confirmer

confirmer Format(s) : PC

Project: Echoes of the End a fourni le plus grand moment wow de notre présentation, grâce à ses incroyables personnages capturés en mouvement. Cest une autre action-aventure à la troisième personne, mais nous ne savons pas grand-chose sur le gameplay pour le moment.

Disponible : à confirmer

confirmer Format(s) : à confirmer

On ne sait pas grand-chose sur le redémarrage de Painkiller en ce moment. Jusquà présent, nous navons vraiment vu quune capture décran darrière-plan solo - que nous ne pouvons pas partager pour le moment - il ny a donc pas grand-chose à faire.

Cependant, la série culte FPS originale a été lancée par People Can Fly (Outriders) et fortement inspirée par Quake et Doom. Espérons que plus de la même chose mais avec des graphismes plus savoureux.

Écrit par Rik Henderson.