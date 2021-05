Dying Light 2 sortira en magasin le 7 décembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dying Light 2 a été long à venir - le jeu a été annoncé il y a longtemps maintenant, mais a été frappé par un retard dune durée incertaine il y a environ un an, et a été fondamentalement AWOL dans lintervalle.

Maintenant, cependant, le développeur Techland a refait surface pour donner au jeu presque un deuxième dévoilement - y compris un nouveau titre. Cest maintenant Dying Light 2 Stay Human , bien que le cœur du jeu ressemble à ce que nous avons vu auparavant.

Nous avons également maintenant une nouvelle date de sortie pour le titre - le 7 décembre 2021. Il sortira sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC en même temps, donc personne ne devrait manquer en dehors.

La nouvelle bande-annonce de gameplay agréable et étendue, que vous pouvez voir ci-dessus, a également pris un certain temps pour donner quelques aperçus supplémentaires du monde dans lequel Dying Light 2 se déroule, où la civilisation est encore plus méconnaissable quelle ne létait dans le premier jeu.

Une fois de plus, les joueurs se gareront (bien quil y ait aussi un bref aperçu dun handglider), et le combat au corps à corps semble plus percutant que jamais, avec des démembrements partout dans la boutique.

Il est également beau - sil peut être à la hauteur de ce niveau sur les consoles dancienne génération, il sera intéressant de le découvrir. Le jeu est également en précommande maintenant, y compris une édition collector somptueuse qui comprend un large éventail de goodies, alors assurez-vous de le vérifier si vous êtes un fanatique de Dying Light.

squirrel_widget_4701182

Jeux PC à venir: les meilleurs nouveaux jeux à espérer en 2021 et au-delà Par Adrian Willings · 28 Peut 2021

Écrit par Max Freeman-Mills.