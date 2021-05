Valve fait un rival Nintendo Switch basé sur PC, selon un rapport

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Valve est peut-être encore mieux connu pour sa plate-forme de jeux, Steam, et une poignée de franchises extrêmement influentes, notamment les jeux Half-Life et DOTA 2, mais il na jamais été du genre à se détourner des appareils expérimentaux.

Il a déjà plongé ses pieds dans le Steam Controller, et avec plus de succès sous la forme de Valve Index, toujours sans doute le meilleur casque VR grand public sur lequel vous pouvez mettre la main et les yeux.

Maintenant, il prend apparemment un nouveau pari matériel, fonctionnant sur un PC de jeu portable nommé SteamPal, conçu sur une plate-forme Linux et visant à permettre aux joueurs de profiter de jeux PC en déplacement.

Selon lexclusivité dArsTechnica, il aura un écran tactile et un contrôleur intégrés, ce qui en fait un véritable portable pour rivaliser avec les très populaires Switch et Switch Lite de Nintendo.

Valve ne serait guère le premier copmany à repérer lécart pour un PC de jeu portable, et il y en a déjà beaucoup, mais ils tombent généralement sous le coup de prix élevés, de faible disponibilité ou de mauvaise qualité, des éléments que vous pourriez soutenir Valve pour être plus réussi avec.

Le SteamPal, comme il est encore connu pour le moment, est toujours en phase de prototypage, apparemment, il faudra donc probablement un peu de temps avant que nous le voyions officiellement, mais le patron de Valve, Gabe Newell, a taquiné une annonce à venir vers la fin de lannée. , de sorte que ce pourrait être un moment raisonnable pour quil apparaisse.

Écrit par Max Freeman-Mills.