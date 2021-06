Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Techland accueillera son deuxième livestream Dying Light 2: Stay Human le jeudi 1er juillet 2021.

Appelé Dying 2 Know Episode 2, il devrait révéler de toutes nouvelles séquences de gameplay et plus encore.

Voici comment se connecter à lévénement, comment nous lavons découvert et à quoi nous pouvons nous attendre.

Techland a envoyé à Pocket-lint une carte de sauvegarde (et quelques autocollants).

Lorsque vous le tenez sous un certain jour, cela révèle que le prochain événement aura lieu le jeudi 1er juillet 2021 à 21h CEST.

Les heures de début sont les suivantes (pour votre région) :

Côte ouest des États-Unis : 12 h 00 HAP

Côte est des États-Unis : 15 h 00 HAE

Royaume-Uni : 20 h 00

Europe centrale : 21h CEST

Nous espérons diffuser lévénement via une intégration sur cette page plus près de son début.

Alternativement, il sera diffusé dans son intégralité sur la chaîne Twitch de Techland ici : twitch.tv/techland .

Techland a organisé son premier événement Dying 2 Know fin mai, où il a lancé une nouvelle bande-annonce (ci-dessous) et a annoncé que le jeu sortira le 7 décembre de cette année.

Nous nous attendons à ce que plus de fonctionnalités soient détaillées - peut-être plus de séquences dans le jeu aussi.

Écrit par Rik Henderson.