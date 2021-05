Quest-ce que Summer Game Fest 2021 et comment le regarder en direct?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Summer Game Fest sera à nouveau sur le net en juin pour nous apporter des tonnes de nouvelles, de lancements, de bandes-annonces et bien plus encore sur des jeux inopinés et très attendus.

Sponsorisé par Prime Gaming dAmazon, il fonctionne en même temps que l E3 2021 et dispose de la même manière dune collection saine déditeurs et de développeurs de jeux inscrits pour montrer leurs produits.

Alors, quand cela a-t-il lieu, à quoi pouvez-vous vous attendre et comment pouvez-vous tout regarder? Nous expliquons tout.

Né de la pandémie et des verrouillages mondiaux, le Summer Game Fest a commencé en 2020 pour combler le vide laissé par un E3 annulé.

Il sest déroulé de mai à août et présentait des annonces des éditeurs, des événements dans le jeu et un livestream douverture qui regorgeait dinformations sur le jeu et de bandes-annonces.

Cependant, cette année, il fonctionne pour une période plus courte et parallèle à un E3 entièrement numérique, qui a également attiré beaucoup dattention .

Il commencera par un spectacle de lancement en direct le jeudi 10 juin à 11h PT. Nous espérons accueillir le spectacle de lancement ici plus près du temps.

Dautres événements pour les éditeurs auront lieu au cours des prochaines semaines et seront liés au festival du jeu. Vous pouvez voir tous les événements et horaires confirmés ci-dessous.

Summer Game Fest est en ligne uniquement avec un certain nombre dévénements clés se déroulant tout au long du mois de juin. Voici les temps forts et les heures de début.

Lémission principale sera animée par Geoff Keighley des Game Awards et débutera aux heures suivantes. Il comportera également une performance en direct de Weezer.

Côte ouest des États-Unis: 11h PT

Côte est des États-Unis: 14 h HE

Royaume-Uni: 19h BST

Europe: 20h CEST

Lévénement annuel de synthèse dUbisoft sera diffusé en ligne et montrera ce qui sortira de la marque en 2021 et au-delà.

Côte ouest des États-Unis: 12h PT

Côte est des États-Unis: 15 h HE

Royaume-Uni: 20h BST

Europe: 21h CEST

Plutôt quun événement vidéo, Steam Next Fest est un événement de six jours lié au Summer Game Fest. Il lancera des bandes-annonces de jeux PC, des interviews de développeurs et vous proposera des démos exclusives à télécharger et à essayer.

Côte ouest des États-Unis: 10h PT

Côte est des États-Unis: 13 h HE

Royaume-Uni: 18h BST

Europe: 19h CEST

Electronic Arts hébergera son propre livestream en ligne, lancera de nombreux nouveaux jeux et nous donnera des mises à jour sur ceux en développement.

Nous navons pas encore obtenu les horaires exacts, mais vous pourrez le regarder ici .

En plus de ce qui précède, les éditeurs suivants se sont inscrits pour participer au Summer Game Fest. Certains participent également à lE3 2021. En gros, juin sera un excellent mois pour les joueurs.

2K

Activision

Jeux Amazon

Annapurna Interactive

Divertissement Bandai Namco

Jeux de Battlestate

Blizzard Entertainment

Capcom

Devolver Digital

Dotemu

Arts électroniques

Jeux épiques

Finji

Frontière

Publication de boîte de vitesses

Studios Hi-Rez

Paresse intérieure

Koch Media

Médiatonique

MiHoYo

PlayStation

Psyonix

Fureur brute

Jeux anti-émeute

Sabre interactif

Sega

Vapeur

Square Enix

Festival de Tribeca

Jeux Tencent

Jeux Warner Bros.

Ubisoft

Les sorciers de la côte

Xbox

Dautres seront annoncés dans la préparation de lévénement. Nous mettrons à jour au fur et à mesure quils sont annoncés.

Écrit par Rik Henderson.