(Pocket-lint) - Le Summer Game Fest a débuté le 10 juin avec un coup denvoi. Et, au cours du mois prochain, il y aura plus dévénements, dactualités sur les jeux, de lancements, de bandes-annonces et bien plus encore.

Parrainé par Prime Gaming dAmazon, il fonctionne en même temps que l E3 2021 et dispose également dune solide collection déditeurs et de développeurs de jeux inscrits pour montrer leurs produits.

Alors, comment pouvez-vous suivre laction et ce qui a été annoncé jusquà présent ? On vous explique tout.

Né de la pandémie et des blocages mondiaux, le Summer Game Fest a commencé en 2020 pour combler le vide laissé par un E3 annulé.

Il sest déroulé de mai à août et comportait des annonces déditeurs, des événements dans le jeu et un livestream douverture qui regorgeait dinformations sur le jeu et de bandes-annonces.

Cette année, il se déroule sur une période plus courte et parallèlement à un E3 entièrement numérique .

Le Summer Game Fest a débuté par un coup denvoi en direct le jeudi 10 juin. Vous pouvez le rattraper à nouveau via la vidéo ci-dessus.

Dautres événements déditeurs auront lieu au cours des semaines suivantes et seront liés au festival du jeu. Vous pouvez voir tous les événements confirmés et les heures ci-dessous.

Summer Game Fest est uniquement en ligne et un certain nombre dévénements clés se dérouleront tout au long du mois de juin. Voici les faits saillants et les heures où ils commenceront.

Le spectacle principal a donné le coup denvoi de lévénement le jeudi 10 juin. Il a été organisé par Geoff Keighley des Game Awards et a présenté plusieurs performances musicales en direct, dont Weezer.

Vous pouvez regarder le flux tel quil sest passé via la vidéo en haut de cette page.

Koch Media partagera des nouvelles importantes sur son nouveau label Prime Matter et des détails sur ses prochains jeux.

Côte ouest des États-Unis : 12 h 00 PT

Côte est des États-Unis : 15 h HE

Royaume-Uni : 20 h 00

Europe : 21h CEST

Vous pouvez le suivre en direct sur weknowsomethingyoudontknow.com .

Lévénement annuel de synthèse dUbisoft sera diffusé en ligne et montrera ce qui attend la marque en 2021 et au-delà.

Côte ouest des États-Unis : 12 h 00 PT

Côte est des États-Unis : 15 h HE

Royaume-Uni : 20 h 00

Europe : 21h CEST

Vous pouvez le regarder ici.

Il sagit de lévénement annuel de Devolver et présentera bientôt une pile de jeux indépendants.

Côte ouest des États-Unis : 13h30 PT

Côte est des États-Unis : 16 h 30 HE

Royaume-Uni : 21h30 BST

Europe : 22h30 CEST

Attendez-vous à tout le moins aux bandes-annonces Halo: Infinite et Starfield, ainsi quà de nombreuses autres annonces et bandes-annonces importantes.

Côte ouest des États-Unis : 10 h 00 PT

Côte est des États-Unis : 13 h HE

Royaume-Uni : 18 h 00

Europe : 19h CEST

Vous pouvez le regarder ici .

Côte ouest des États-Unis : 12 h 15, heure du Pacifique

Côte est des États-Unis : 15 h 15 HE

Royaume-Uni : 20h15 BST

Europe : 21h15 CEST

Vous pouvez le regarder ici .

Xbox proposera des démos de plus de 40 jeux ID@Xbox sur Xbox One et Xbox Series X/S pendant une semaine du 15 au 21 juin.

Beaucoup seront en accès très anticipé et tous seront à nouveau supprimés du tableau de bord Xbox après la fin de la semaine.

Plutôt quun événement vidéo, Steam Next Fest est un événement de six jours lié au Summer Game Fest. Il lancera des bandes-annonces de jeux PC, des interviews de développeurs et proposera des démos exclusives à télécharger et à essayer.

Côte ouest des États-Unis : 10 h 00 PT

Côte est des États-Unis : 13 h HE

Royaume-Uni : 18 h 00

Europe : 19h CEST

Electronic Arts hébergera son propre livestream en ligne, lancera de nombreux nouveaux jeux et nous donnera des mises à jour sur ceux en développement.

Nous navons pas encore obtenu les horaires exacts, mais vous pourrez le regarder ici .

Plusieurs jeux et bandes-annonces ont déjà fait leurs débuts au Summer Game Fest. Voici nos points forts :

De la prochaine épopée de Software arrive en janvier 2022, voyez de quoi il sagit dans la première bande-annonce de gameplay. Vous pouvez également suivre notre couverture ici : Tout ce que vous devez savoir sur Elden Ring .

Un spin-off de Borderlands , les dernières stars de Gearbox Andy Samberg, Will Arnett, Wanda Sykes et Ashly Burch. Cela devrait suffire à la plupart, sans parler des batailles massives avec des dragons.

La livraison bizarre mais magnifique de Kojima arrive sur PS5 sous une forme remasterisée. Bien quil y ait peu de détails, nous doutons quil faudra longtemps avant de pouvoir le voir bientôt sur votre console.

À ne pas confondre avec Bloodlines 2, il sagit dun battle royale multijoueur se déroulant dans le même univers. Vous rivalisez avec les autres pour devenir le vampire dominant.

Le dernier JRPG de la série Tales arrive le 10 septembre sur console et PC. Cela a lair plutôt épatant si cette bande-annonce est quelque chose à passer.

Frontier revient dans la franchise Jurassic World avec cette suite de constructeur de monde. Des créatures marines apparaissent dans le teaser ci-dessus, alors attendez-vous à ce que les possibilités sétendent à leau. Et oui, Jeff Goldblum revient. Huzzah !

Le MMORPG gratuit arrive en Europe et aux États-Unis grâce à Amazon, qui la récupéré pour les territoires.

Léquipe derrière la simulation médicale hilarante, Two-Point Hospital, est de retour et cette fois, les collèges sont au centre de lattention. Attendez-vous à des bouffonneries plus folles lorsque vous construisez votre propre école.

LAnacrusis est un FPS coopératif à quatre joueurs situé à bord dun vaisseau spatial faisant équipe avec des extraterrestres. On aime particulièrement le look très stylisé des années 60/70.

Le troisième de la série dhorreur sera lancé dans tous les formats (bar Switch) le 22 octobre. Ça a lair super.

Monster Hunter Stories 2 a lair plus cartoon que les sorties précédentes. Cela devrait quand même être un énorme succès.

Une nouvelle bande-annonce pour le tireur de zombies coopératif à quatre joueurs a été présentée au Summer Game Fest. Vous pouvez le vérifier ci-dessus. Nous avons hâte de mettre la main sur le successeur spirituel de Left 4 Dead.

Evil Dead: The Game obtient sa première bande-annonce de gameplay. Comme avec Back 4 Blood, il sagit dun jeu daction coopératif à quatre joueurs, mais à la troisième personne cette fois.

En plus de ce qui précède, les éditeurs suivants se sont inscrits pour participer au Summer Game Fest. Certains participent également à lE3 2021. Fondamentalement, juin sera un bon mois pour les joueurs.

2K

Activision

Jeux Amazon

Annapurna Interactif

Bandai Namco Divertissement

Jeux de Battlestate

Divertissement Blizzard

Capcom

Dévoluteur numérique

Dotemu

Arts électroniques

Jeux épiques

Finji

Frontière

Édition de boîte de vitesses

Studios Hi-Rez

Paresse intérieure

Koch Media

Médiatonique

MiHoYo

PlayStation

Psyonix

Fureur brute

Jeux démeute

Sabre Interactif

Séga

Vapeur

Square Enix

Festival de Tribeca

Jeux de Tencent

Jeux Warner Bros.

Ubisoft

Les sorciers de la côte

Xbox

Écrit par Rik Henderson.