(Pocket-lint) - Warner Bros Interactive Entertainment sera démantelé dans le cadre de la vente de WarnerMedia à Discovery par le propriétaire AT&T.

Le géant des télécommunications a souligné dans un message officiel que la société mère du studio de jeux fusionnera avec Discovery pour former une nouvelle société autonome qui vise à devenir "lun des plus grands acteurs mondiaux du streaming".

Léchange devrait se terminer en 2022, et bien que WB Games nait pas été directement référencé dans lannonce, un porte-parole a déclaré à Axios que laccord verra la dissolution des 11 studios de la division.

Dans quelle mesure ils sont divisés est actuellement inconnu, mais il y a beaucoup de projets et de titres de grands noms impliqués.

WB Games compte pour six des 11 - avec des studios à Los Angeles, San Francisco, San Diego, New York, Boston et Montréal - bien que Rocksteady (créateurs de Batman Arkham et Suicide Squad), Monolith (derrière les deux titres de la Terre du Milieu), NetherRealm (Mortal Kombat), Avalanche Software (Hogwarts Legacy) et TT Games (titres Lego) sont également inclus.

"Une partie du bras de jeu restera avec AT&T et dautres iront avec la nouvelle société", ont-ils déclaré.

Et, pour le moment, cest tout ce dont nous avons vraiment besoin. Cependant, nous savons que ces types de transactions peuvent progresser et changer rapidement.

Après tout, ce nest quen juin dernier quAT & T a mis en vente Warner Bros Interactive Entertainment, pour le retirer du marché quelques mois plus tard, suggérant quil était "trop précieux pour être déchargé pendant ses efforts pour rembourser la dette et rationaliser".

Quoi quil arrive aux studios dans les mois à venir, voici lespoir que les projets et titres en cours ne subissent pas trop de bouleversements.

Écrit par Conor Allison.