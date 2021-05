Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le fabricant dordinateurs portables et dordinateurs portables One-Netbook se lance dans le jeu avec sa propre console portable sur PC.

Le One XPlayer est un appareil de type Nintendo Switch avec des commandes de chaque côté dun écran IPS de 8,4 pouces 2560 x 1600.

Il y a une configuration de haut-parleurs stéréo intégrée à lavant de la console, et il y a deux ventilateurs et des caloducs à lintérieur pour un refroidissement de qualité PC.

La console fonctionne avec un processeur Intel Tiger Lake i7 et 16 Go de RAM LPDDR4. Il peut être spécifié avec jusquà 2 To de stockage.

Il existe deux ports Thunderbolt USB 4.0, un port USB 3.0, un emplacement pour carte microSD et une sortie casque 3,5 mm.

Il prend en charge à la fois Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6 et est livré avec Windows 10. Un clavier magnétique correspondant est également disponible pour jouer à des jeux de clavier lorsque le XPlayer repose sur une table (en utilisant son support intégré).

Une batterie de 15 300 mAh permet de garder le tout seul.

Parce quil est basé sur PC, le One XPlayer peut exécuter des jeux tels que Steam et Epic Games Store. Vous pouvez également jouer à des jeux dans le cloud, avec GeForce Now de Nvidia et Google Stadia plus que susceptibles de fonctionner.

Une phase de financement participatif a commencé pour la console, avec un prix de lève-tôt offert. Il commence à 899 $ pour le modèle standard - avec un processeur i5. Vous pouvez voir la page de financement Indiegogo ici .

Écrit par Rik Henderson.