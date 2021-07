Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - PUBG (PlayerUnknowns Battlegrounds) Mobile a été interdit en Inde en septembre de lannée dernière , aux côtés de nombreuses autres applications et jeux ayant des liens présumés avec des entreprises chinoises. Maintenant, il est de retour, le développeur sud-coréen de la version mobile, Krafton, ayant rompu son partenariat avec Tencent et fait de nouveaux progrès pour se conformer à la loi indienne.

Le jeu a été rebaptisé Battlegrounds Mobile India – mais est en réalité PUBG à part son nom.

« Krafton est ravi de présenter Battlegrounds Mobile India », a déclaré le PDG du studio, CH Kim. "Conçu exclusivement pour nos fans et joueurs indiens, il offrira une expérience de jeu de premier ordre.

"Ce nest que le début dune série de nouveaux contenus, collaborations et tournois desports à venir, et nous nous efforcerons de faire en sorte que nos fans et notre communauté en Inde puissent profiter pleinement des expériences Battlegrounds."

Il nest disponible que sur Android pour le moment, via Google Play .

Comme avec PUBG Mobile, Battlegrounds Mobile India propose des événements exclusifs dans le jeu et intégrera à terme un « écosystème esport avec des tournois et des ligues ». Il est également gratuit, avec des objets dans le jeu proposés, tels que des tenues et dautres fonctionnalités.

Vous pouvez suivre les dernières nouvelles sur le jeu relooké et relancé sur un site Web dédié à battlegroundsmobileindia.com .