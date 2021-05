PUBG relance en Inde sous le nom de "Battlegrounds Mobile"

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - PUBG (PlayerUnknowns Battlegrounds) Mobile a été interdit en Inde en septembre de lannée dernière , aux côtés de nombreuses autres applications et jeux ayant des liens présumés avec des entreprises chinoises. Maintenant, il est sur le point de revenir, avec le développeur sud-coréen de la version mobile, Krafon, rompant son partenariat avec Tencent et faisant de nouveaux progrès pour se conformer à la loi indienne.

Le jeu sera rebaptisé, sous le nom de Battlegrounds Mobile India, et sera probablement PUBG en tout sauf son nom.

"[Il] offrira une expérience de jeu multijoueur AAA de classe mondiale sur mobile", a déclaré le développeur, et ne sera disponible quen Inde. Une pré-inscription souvrira avant le lancement, bien que lon ne sache pas encore quand cela pourrait être.

Nous nous attendons à ce quil soit au moins disponible sur Android, mais peut-être aussi sur iPhone.

Comme avec PUBG Mobile, Battlegrounds Mobile India proposera des événements exclusifs dans le jeu et incorporera un «écosystème desports avec des tournois et des ligues». Il sera également gratuit, avec des éléments du jeu proposés, tels que des tenues et dautres fonctionnalités.

Vous pouvez vous tenir au courant des dernières nouvelles sur le jeu reskinned et relancé sur un site Web dédié à battlegroundsmobileindia.com .

Il existe également une chaîne YouTube, mais jusquà présent, na publié que la brève vidéo teaser "à venir" ci-dessus.

Écrit par Rik Henderson.