(Pocket-lint) - The Witcher: Monster Slayer sur mobile est la réponse de CD Projekt Red à Pokemon Go .

Annoncé lété dernier, le jeu de réalité augmentée est basé dans le monde de The Witcher, mais se déroule avant les événements de la populaire série RPG.

Il est développé par le studio de jeux mobiles dédié Spokko et vous donne le contrôle dun sorceleur qui doit suivre et combattre les monstres trouvés dans votre environnement réel - comme déterminé par la carte du jeu.

Selon les détails de la presse dorigine, lheure de la journée et les conditions météorologiques du monde réel seront importantes, tandis que les potions et autres vous aideront dans vos batailles (comme dans les jeux The Witcher).

Bien que finalement disponible pour iOS et Android, les propriétaires de ces derniers appareils peuvent en fait tester le jeu à partir de fin avril, grâce à une période de lancement progressif. Voici comment vous pouvez vous inscrire pour participer:

Suivez les étapes ci-dessous pour participer au lancement progressif de The Witcher: Monster Slayer:

Rendez-vous sur la page de préinscription dédiée sur thewitcher.com/pl/pl/monster-slayer#preregister.

Vous devrez saisir votre adresse e-mail associée à votre compte Google Play dans la case prévue à cet effet.

Ensuite, choisissez la marque de votre téléphone Android.

Entrez le numéro de modèle / le nom du téléphone dans lautre case.

Cochez que vous acceptez les conditions daccès pour la version bêta (vous navez pas besoin de cocher lautre case, sauf si vous souhaitez recevoir des e-mails de Spokko).

Cliquez sur «sinscrire».

Ceux qui ont accepté dêtre un "Witcher" pour la version bêta daccès anticipé seront tirés au sort et notifiés bientôt.

Écrit par Rik Henderson.