Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - The Witcher: Monster Slayer sur mobile est la réponse de CD Projekt Red à Pokemon Go .

Annoncé pour la première fois à lété 2020, le jeu de réalité augmentée est basé dans le monde de The Witcher et est désormais disponible pour jouer sur iOS et Android.

Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

The Witcher: Monster Slayer a été créé par Spokko, développeur de jeux mobiles dédié, lun des studios de la famille CD Projekt.

Situé bien avant les événements de la série RPG primée sur console et PC, il vous met dans les bottes en cuir dun sorceleur à une époque où le titre du poste était raisonnablement inconnu et rare.

Les monstres sont répandus dans tout le pays et, dans le style Pokemon Go, vous devez parcourir le monde réel pour les trouver. Cette fois cependant, une fois trouvé votre travail consiste à les éliminer.

Lheure de la journée et les conditions météorologiques du monde réel sont importantes, tandis que les potions et autres peuvent vous aider dans vos combats (comme dans les jeux The Witcher).

Alors que certains propriétaires de téléphones Android ont déjà pu tester le jeu sous forme bêta, The Witcher: Monster Slayer nétait pas disponible sur iOS jusquà présent.

Vous pouvez maintenant le télécharger et y jouer gratuitement via Google Play ici ou l App Store dApple ici .

Tout comme Pokemon Go et Harry Potter : Wizards Unite, The Witcher : Monster Slayer utilise la technologie GPS pour suivre votre position. Et, comme tous les autres jeux AR de ce type, une carte indique lemplacement des monstres, des commerçants et dautres objets ou événements proches de vous.

Le jeu propose des quêtes scénarisées au fur et à mesure que vous vous lancez dans votre aventure, ainsi que des trophées à récupérer pour chaque monstre que vous tuez.

Vous pouvez améliorer votre armement et votre armure tout au long du jeu, pour vous aider à affronter des monstres plus difficiles. Alors que vos compétences de sorceleur peuvent être améliorées au fur et à mesure que vous progressez. Les potions pourraient également faire une grande différence dans votre taux de réussite.

Ceux qui se connectent au jeu avant 23h59 CEST le 28 juillet 2021 obtiendront lépée dacier Kaer Morhen dans leur inventaire. Cela augmente de 10 % lXP gagné en tuant des monstres.

Meilleurs jeux PS4 2021: meilleurs jeux PlayStation 4 et PS4 Pro que chaque joueur doit posséder Par Rik Henderson · 17 Avril 2021 Nous avons dressé une liste de jeux qui valent la peine dêtre ajoutés à votre bibliothèque, avec de nombreuses bonnes affaires également

Vous pouvez trouver plus dinformations sur le site officiel ici .