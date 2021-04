Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Roblox est un jeu avec une base dutilisateurs tellement énorme quil est parfois difficile de le créditer, mais sa nature de forme libre et ses niveaux créés par lutilisateur en font un peu mélangé lorsquil sagit de jeunes joueurs.

Son énorme pool de joueurs est composé à plus de la moitié de joueurs de moins de 13 ans, donc garder les choses classées PG est une priorité importante, mais cest un objectif qui devient difficile à appliquer lorsque les joueurs peuvent discuter librement entre eux à tout moment et créer leurs propres mondes.

Étant donné que le jeu a des utilisateurs plus âgés et que ces utilisateurs plus âgés utilisent en partie Roblox comme plate-forme sur laquelle ils peuvent discuter de scénarios pour adultes et sengager dans un jeu de rôle à thème, vous penseriez quil y a peut-être déjà des protections en place pour garantir ce genre de choses. du contenu des jeunes joueurs.

Eh bien, non - mais selon un nouvel article du Wall Street Journal, qui rapporte que Rémy Malan, vice-président de la confiance et de la sécurité pour Roblox a confirmé quun système de notation est en préparation. Cela rendra le contenu classé en fonction de son âge, afin que les joueurs aient des informations à ce sujet avant de rejoindre un jeu, et potentiellement les empêcher de le faire si leur date de naissance ne correspond pas aux critères.

De même, le jeu facilitera apparemment la recherche et lutilisation des contrôles parentaux déjà existants, qui limitent les joueurs à une liste organisée de jeux adaptés aux familles, au lieu du pool infini de créations non approuvées.

Pour linstant, cependant, les détails concrets sont un peu minces sur le terrain - il ny a pas de calendrier attaché à cette promesse de Roblox, nous ne savons donc pas combien de temps les mesures prendront pour devenir réalité. Pourtant, quand ils arriveront, ils seront un pas dans la bonne direction.

Écrit par Max Freeman-Mills.