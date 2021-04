Le créateur de Pokémon Go Niantic travaille sur un jeu uniquement 5G

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lhéritage de Pokémon Go sur le monde du jeu mobile est difficile à exagérer, mais une chose est définitivement faite est de catapulter son créateur, Niantic, dans la stratosphère.

Désormais, tout jeu sur lequel le développeur travaille mérite automatiquement une attention particulière - doù la raison pour laquelle les gens sont tellement intrigués quils travaillent apparemment sur un jeu Pikmin avec Nintendo.

Cependant, le développeur est également redevable aux réalités technologiques changeantes du marché mobile, et le plus grand changement depuis la sortie de Pokémon Go il y a des années est sans doute lavènement de la connectivité 5G.

Niantic a confirmé quil travaillait dur pour utiliser les augmentations massives de vitesse et de bande passante que la 5G peut apporter à ses jeux, et a dévoilé une démonstration de preuve de concept, intitulée Codename: Urban Legends pour le moment.

Le jeu ressemble à la surface à la spécialité de Niantic, avec un objectif AR sur votre téléphone vous permettant dinteragir avec des monstres et des alliés. Cependant, il est fortement axé sur le multijoueur, permettant aux joueurs dinteragir avec les mêmes éléments AR même lorsquils se déplacent, leurs emplacements étant cohérents sur les appareils de chacun.

Niantic affirme également que la 5G permettra à dix fois plus dacteurs de coopérer quauparavant, ce qui se traduira par dénormes opportunités concurrentielles et coopératives.

Bien sûr, pour linstant, il ne sagit que dune démo non jouable qui pourrait être publiée à un moment donné, et la couverture 5G relativement clairsemée dans le monde limitera considérablement les endroits où elle pourrait même être jouée. Cependant, en tant que déclaration dintention, il faut prêter attention.

Écrit par Max Freeman-Mills.