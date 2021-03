Comment CD Projekt Red change tout pour lavenir.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le studio de jeu responsable de Cyberpunk 2077 a annoncé des changements drastiques dans son fonctionnement afin déviter une répétition du fiasco du lancement du jeu.

Dans un communiqué récent, CD Projekt Red a déclaré quil prévoyait dapporter des changements importants qui permettront à lentreprise de développer "plusieurs jeux AAA et extensions en parallèle" à partir de 2022.

Nous savons tous comment sest déroulé le lancement de Cyberpunk 2077. Avec une multitude de bugs et de problèmes signalés par tous. Les choses ont tellement mal tourné que PlayStation a retiré le jeu de son magasin et que Microsoft et lui ont offert des remboursements pour le jeu.

Depuis lors, CD Projekt Red a travaillé dur sur les correctifs et les mises à jour. En effet, un patch récent a inclus des centaines de correctifs destinés à améliorer le jeu. Bien que même ceux-ci aient eu des résultats mitigés:

CD Projekt Red ne veut clairement pas que ce problème se répète à lavenir, en particulier lorsque ses performances précédentes avec des jeux comme The Witcher 3 ont été si réussies. Et donc cela fait des changements.

Lun de ces changements comprend lajustement de la façon dont son moteur de jeu propriétaire REDengine est développé. Cette technologie est «améliorée et centralisée» avec une approche plus proactive du développement.

Lobjectif ici est de permettre au studio de travailler sur "... deux marques mondiales en même temps tout en garantissant la meilleure qualité de nos produits". Avec limplication dexperts inter-projets, on espère que CD Projekt Red sera en mesure de développer "... plusieurs jeux et extensions AAA en parallèle, à partir de 2022."

Le studio souhaite également réduire le public avant les jeux. La bande-annonce originale de Cyberpunk 2077 est apparue en 2013, mais le jeu nest sorti quen 2020. Il a été très médiatisé dans les mois et les années qui ont précédé son lancement et na pourtant pas réussi à livrer.

Le marketing est donc appelé à changer. La société a déclaré quelle "... a lintention de changer la façon dont elle communique avec le monde et promeut ses jeux. Les futures campagnes de marketing seront beaucoup plus courtes, avec un contenu promotionnel plus proche de la sortie réelle du jeu donné, présentant son fonctionnement sur toutes les plates-formes matérielles prises en charge. "

En dautres termes, nous ne devrions entendre parler des jeux que lorsquils sont plus proches du lancement.

Michał Nowakowski, vice-président directeur du développement commercial chez CD Projekt Red a également tenu à souligner que les RPG à un joueur resteront la principale priorité de lentreprise. Tout en disant également que nous devrions nous attendre à voir plus de The Witcher et Cyberpunk avec "... de nouveaux domaines, médias et types de contenu."

Bien sûr, ce sont tous des projets futurs et nous devrons attendre 2022 et au-delà pour voir les fruits de ces efforts. Espérons que lavenir sera à nouveau radieux pour les jeux CD Projekt Red.

Écrit par Adrian Willings.